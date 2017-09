Juan Requesens: “Estamos preparados para gobernar en unidad”

Juan Requesens, candidato a la Gobernación del Táchira por el partido Primero Justicia, ejerció su derecho al voto en horas del mediodía en Táriba, municipio Cárdenas, y desde allí reiteró su compromiso y disposición para encabezar la lucha que sacará a Vielma Mora de la Gobernación y aseguró que está preparado para gobernar en unidad.

Requesens insistió en que, en esta nueva batalla desigual que se libra, es necesario que las personas acudan a participar, porque solo con el compromiso de todos, podremos tener al candidato de la unidad para derrotar a la dictadura en las elecciones regionales.

“Hoy Táchira amaneció votando, en la calle está la demostración de un pueblo que está decidido a librar cada batalla contra la dictadura. En esta campaña la gente nos ha dejado claro que quiere que la dirigencia salga a dar la cara, que salga a pelear, que trabaje, y que no los abandone. La gente ha pedido renovación de liderazgos y aquí estamos nosotros para hacerlo” dijo Requesens.

“Yo hoy ratifico que he puesto mi nombre al servicio de los tachirenses, porque creo en la gente de esta noble tierra, porque creo en sus ganas de salir adelante, porque estoy convencido de que merecemos vivir mejor y lo vamos a lograr. Le pedimos a la gente que salga a votar, el Táchira amaneció votando y dándole una patada a la dictadura” dijo Requesens.

En tal sentido dijo Juan Requesens: “una vez que ganemos la Gobernación, nos rodearemos de los mejores, no importa que no hayan votado por nosotros, no vamos a estar repartiendo cargos entre amigos, tendremos con nosotros al equipo más capacitado, iremos a la frontera a recibir la ayuda humanitaria, haremos todo cuanto sea posible con los pocos recursos que tengamos para sacar este estado adelante”.

Destacó el candidato a la Gobernación del Táchira la importante participación de electores que se evidencia, han acudido de manera espontánea este domingo a los centros de votación dispuestos por la organización de la Mesa de la Unidad Democrática, para una vez más decirle a la dictadura que este pueblo no se dejará humillar más nunca por quienes intentan mantenerse en el poder a costa del hambre y la pobreza de nuestra gente.

Reiteró también el compromiso que han asumido desde la MUD todos los candidatos, para respetar los resultados de este 10 de septiembre, y una vez que el pueblo decida, proceder a brindarle el apoyo al ganador, y de esa manera ir fortalecidos y en un solo bloque que vencerá de manera aplastante con los votos, con los testigos, con el ímpetu, a las tramposas del CNE y a sus jefes.

Comentarios

comentarios