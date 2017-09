Laidy Gómez: “AD defiende el voto como arma sagrada del Pueblo”

La candidata a la Gobernación del estado Táchira por la Unidad Laidy Gómez, hizo una reflexión sobre el significado que tiene el partido Acción Democrática a propósito de los 76 años que la organización partidista cumplió este miércoles 13 de septiembre, y cuya celebración se llevó a cabo a nivel nacional con la presencia de los ganadores de las elecciones primarias en todo el país.

La dirigente de la tolda blanca en el Táchira, aseguró que Acción Democrática está comprometida a desvincularse de todos los intereses personales para poner por alto el interés colectivo del pueblo venezolano que demanda unidad, y en ese sentido dijo que, están obligados a buscar las mejores estrategias para vencer a un gobierno que con acciones de tiranía, mercenarias e inconstitucionales quiere vulnerar la integridad y la dignidad humana del venezolano.

La también diputada por el Táchira en la Asamblea Nacional, cree en la vía del voto y sabe que es la única arma para cambiar al actual gobierno “los adecos hemos venido promoviendo a nivel nacional que no vamos a abandonar la vía legitima y constitucional, que no vamos a darle oxígeno al gobierno, abandonando la constitución, que no vamos a oxigenar al gobierno promoviendo la violencia, porque ese es el escenario donde ellos son fuertes para asesinar al pueblo y en el escenario electoral los adecos somos fuertes porque sabemos organizarnos, sabemos organizar nuestros equipos humanos , nuestras estructuras políticas para ganar elecciones, para cuidar y blindar el voto del pueblo”, manifestó.

La aspirante al palacio de Los Leones cree que hoy está en una oposición que ya se está convirtiendo en el paso de transición para volver a rescatar los espacios que son propios del pueblo venezolano, “ y este gobierno, representado por los brazos ejecutores de Nicolás Maduro en las regiones, está viviendo la transición para pasar a ser ellos la oposición , pero una oposición débil, desacreditada, una oposición deslegitimada, y nosotros estamos a punto de llegar a un gobierno con el afecto del pueblo, no llegar a un gobierno regional para defender los intereses personales de ningún proyecto político e individual , queremos llegar a un gobierno regional, en el caso del Táchira, para reivindicar toda la lucha de todos los dirigentes que han estado por años apostando a nuestros país y apostando al fortalecimiento de nuestros estado Táchira, queremos reivindicar a la sociedad tachirense que ha sido maltratada por la bota militar, y que ha sido maltratada por un hombre que llegó en el año 2012 a gobernador al estado y hoy en día va a salir por la puerta de atrás, porque representa la traición, la deslealtad, la ilegitimidad, la ilegalidad , la vulneración a la vida de los tachirenses”.

La parlamentaria le envió un mensaje a la militancia del partido blanco, pidiéndoles que se sientan orgullosos, confiados y representados en un proyecto políticos que no tiene el nombre de Laidy Gómez , sino en un proyecto político que tiene el nombre de la unidad como la estrategia inquebrantable para superar al gobierno y pasarle por encima por la vía legitima, “ mis compañeros de partido que se sientan reivindicados, porque los años de lucha que han tenido en AD, empiezan a florecer con la reivindicación de ese trabajo bajo el cual entregaron sacrificios personales y familiares para apostar a un partido que prometió volver para reivindicar a la sociedad venezolana”.

Laidy Gómez expresó que los adecos no se creen los Mesías , ni lo lideres únicos para levantar a Venezuela, “ creemos que somos un elemento de lucha fundamental, pero también entendemos que si no nos agarramos de la mano con todos los sectores políticos y representantes de la sociedad civil para vencer al gobierno, seguirán allí acentuados en el poder , hoy llamamos a que nos acompañen en la defensa del poder sagrado que tiene el pueblo a través del voto, insistimos en el voto, porque en el escenario electoral sabemos que somos fuertes, porque el afecto del pueblo está intacto, mientras que el gobierno tiene una chequera muy fuerte, nosotros tenemos el capital político electoral que el gobierno no podrá comprar bajo ninguna circunstancia”.

