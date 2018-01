Laidy Gómez convoca a los venezolanos a defender la democracia

La gobernadora del Táchira, Laidy Gómez manifestó que de cara a los venideros procesos electorales del país, se debe defender la Unidad con desprendimiento político, pues consideró que “solo con unidad real y sensata se podrá materializar cualquier triunfo electoral”.

Indicó Laidy Gómez que todos los factores políticos están abocados al servicio de la sociedad, y que “es justo en este momento cuando no se puede justificar que existiendo tanta crisis, no se logre la cohesión política, y que existan personas que quieran imponer intereses personales por encima de los colectivos”.

“Cuando actuamos con desprendimiento logramos lo que ocurrió en el Táchira, y aún con este Consejo Nacional Electoral vencimos la violencia y la represión en la Gobernación”, señaló.

De cara a la validación de los partidos el próximo fin de semana, resaltó que Acción Democrática saldrá a validarse, entendiendo que “el Gobierno pretende satanizar y entrampar a la MUD, pero el pueblo entiende que los partidos son necesarios para defender el voto y las instituciones”.

Destacó que Acción Democrática (AD) es una reliquia de la política nacional y es el partido con más historia en Venezuela y Latinoamérica por lo que hizo un llamado a retomar las vías democráticas que permitieron en el Táchira “tener un gobierno de respeto que no acribilla ni humilla a los tachirenses”.

Ante esto, invitó a todos los adecos a no permitir que el partido desaparezca, “debemos salir el próximo sábado 27 y domingo 28 de enero con la fuerza, la voluntad y la disposición para defender un baluarte de la política venezolana como lo es AD”

Aseguró que AD irá a primarias, a validación o a cualquier otro método para definir la mejor estrategia que enfrente a este gobierno. “Los adecos somos demócratas y respetamos los interés colectivos por encima de los individuales”

“Yo no estoy pidiendo que confíen en el CNE, pido a Venezuela y al Táchira que actuemos a favor de una alianza nacional, al gobierno hay que cambiarlo sí, pero por la vía democrática. No es con violencia que obtendremos resultados positivos, no podemos permitir que se sigan llenando de sangre las calles”, concluyó.

