Laidy Gómez: Crisis del sector transporte es generada por el gobierno

“El problema del transporte no es más que una confrontación generada por el gobierno frente a un pueblo que no le alcanza el salario para poder cubrir sus necesidades”, así lo denunció la diputada del estado Táchira Laidy Gómez, quien aclaró que, la crisis que vive el chofer, también la vive el padre de familia que utiliza los autobuses.

La parlamentaria cuestionó que el ejecutivo nacional se mantenga enfocado en la inscripción del carnet de la patria, pues con este mecanismo lo único que hacen es discriminar a los ciudadanos.

“Yo le pregunto a los transportistas si con el carnet de la patria a ustedes les regalan cauchos y baterías, o si les pagan el subsidio, o el ministro Molina les paga el pasaje estudiantil”, cuestionó Gómez. Al tiempo que ratificó, que hay una clara intención de generar un conflicto entre los ciudadanos con fines solapados.

Este martes en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, se debatió el problema del gremio del transporte público en Venezuela, tras la paralización de los conductores en 17 estados del país por la falta de repuesta del ejecutivo nacional a las cuatro solicitudes hechas por el gremio.

Gómez añadió que los servicios públicos en Venezuela están en crisis, salvo, “aquellos donde el gobierno quiere tener negocios y comisiones, y son eficientes solamente para el bolsillo de algunos personeros del gobierno, que se benefician del hambre y la necesidad de un pueblo”.

Durante su derecho de palabra en la sesión, la diputada ratificó que el conflicto entre ciudadanos y conductores del transporte es responsabilidad única y absoluta del ejecutivo nacional, pues, “los aumentos de salario de Nicolás Maduro se reflejan automáticamente en el incremento del transporte”.

Respecto a la dinámica fronteriza, la representante de la frontera del Táchira expuso el complejo problema del gremio de transportistas para poder cruzar la frontera y obtener sus repuestos para ofrecer un servicio de calidad.

“Hoy por orden del gobernador José Gregorio Vielma Mora está prohibido que los transportistas no tengan el beneficio de ir a la frontera (…) porque la Guardia Nacional matraquea, y después vemos a un gobernador que reparte 30 docenas de cauchos para más de 400 unidades que están esperando cauchos y repuestos, esto no es justo”.

En referencia al pasaje estudiantil, la legisladora añadió que el poder ejecutivo abandonó los subsidios que deberían llegar para que las autoridades de las distintas casas de estudio mantengan al día las rutas, que normalmente aliviarían el bolsillo de los estudiantes que ahora deben utilizar el transporte regular generando un apuro sin necesidad.

“Las rutas en las universidades del Táchira están paralizadas y resulta que el problema entre transportistas y estudiantes es porque el gobierno no paga el subsidio”, y los que pagan las consecuencias, según Laidy Gómez, son los ciudadanos que no soportan la crisis económica creada por el poder ejecutivo.

Por último, la diputada adeca precisó que la solución parte por un cambio político en el país, “del cual nosotros no vamos a desistir (…) así estos señores que le dan la espalda al pueblo –la bancada oficialista no asistió a la sesión– no vengan a escuchar los problemas que aquejan al pueblo”.

