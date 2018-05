Laidy Gómez: “Demostramos que somos mayoría y lograremos la unificación del país”

La Gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, al pronunciarse sobre el resultado de la elección presidencial de este domingo 20 de mayo, afirmó que la sociedad venezolana demostró “que somos mayoría los que no estamos de acuerdo con este sistema político”.

Dijo la mandataria regional que la política venezolana no acabó el pasado domingo 20 de mayo, sino que ahora la tarea es mayor. Tanto de los que siguen viviendo en Venezuela y los que se han ido, mantienen el compromiso y el anhelo de cambiar un sistema que tiene a la población en la peor crisis que se está viviendo en toda la historia política. Constitucional, de allí que manifestó que “hay que avanzar y la única manera de lograrlo es uniendo a todos los sectores de la sociedad”

Indicó que es el momento de aprovechar esta oportunidad para unificar a los sectores que quieren el cambio y eso no se logra “con individualismos, sectarismos o protagonismos y que si no soy yo, no es nadie”.

En este sentido manifestó que es el momento de sacrificar y trabajar para que vuelvan todos los que se han ido, “no vamos a alimentar esquemas que nos distancien de lograr los objetivos para fomentar parcelas radicales que excluyan”.

Sin embargo añadió, que no se puede desestimar a ningún sector de la sociedad venezolana con condiciones o no de organización política, que buscan el mismo fin, porque ayer quedo demostrado que los tachirenses y venezolanos en conjunto somos mayoría.

La primera autoridad de la entidad hizo un llamado a toda la sociedad a reencontrarse y buscar el camino donde todos los sentimientos de una población se unifiquen.

Igualmente expresó que recuperarán el sentimiento democrático con una vocación política que ha sido vanguardia en Venezuela. “Hoy decimos que si desde el Táchira, tenemos que ir a todos los rincones de la geografía venezolana a buscar la forma de concertar, estamos dispuestos a hacerlo con toda la humildad que nos caracteriza sin buscar mayores seguidores, fotos o protagonismos excesivos”.

Táchira con el mayor porcentaje de abstención

La gobernadora Laidy Gómez destacó igualmente que el estado Táchira fue la entidad en donde se presentó el mayor porcentaje de abstención porque a esta región le ha correspondido construir una vanguardia política para darle un ejemplo a Venezuela por todo lo que ha padecido y sufrido en los últimos 20 años.

Indicó que es uno de los estados donde la “política se ha hecho con más racionalidad y con menos emoción y más que pasar factura al Gobierno de Nicolás Maduro, el estado Táchira es uno de los que más siente el anhelo de cambio que necesita Venezuela ”.

Comentarios

comentarios