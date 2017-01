“Maduro le mandó salvavidas a casi todos sus amigos y a Vielma lo dejó por fuera porque ni en Caracas lo quieren”

“Por más show que montó, por más que se despidió y preparó el escenario para que lo tomaran en cuenta diciendo que no se iba a presentar como candidato nuevamente a la gobernación por el PSUV en Táchira, igualito lo dejaron por fuera, vestido y alborotado, ni siquiera en el ocaso de su mandato son capaces de poner a un personaje como el que tenemos gobernando en el Táchira en Caracas”.

Estas afirmaciones corresponden al concejal Eduardo Delgado luego de los cambios ministeriales y de la vicepresidencia de la República anunciados por el presidente Maduro, donde varios gobernadores pasaron a distintas canteras y quien mejor parado salió fue el gobernador de Aragua Tareck El Aissami quien es ahora el segundo al mando en Venezuela.

En opinión del edil sancristobalense, “en un sálvese quien pueda se ha convertido el gobierno nacional y todos sus enchufados que hoy se ven perdidos y que se dan cuenta que no tienen ningún tipo de apoyo popular y que saben que a la vuelta de la esquina se quedarán sin trabajo, están ingeniándose a ver como se salvan pero gracias a Maduro que les tiró una cuerda para que no se terminen de ahogar podrán seguir a flote durante un tiempo extra”.

“Hemos visto como la anarquía domina en estados como Aragua donde estos personajes nefastos han sido los grandes promotores de la desidia y del derrape económico que hay en Venezuela y ahora son premiados como el caso de El Aissami que es nombrado vicepresidente de la República”.

“Y en ese mismo despelote por no dejarse arrastrar a las profundidades de la derrota Vielma Mora ha demostrado ser tan mal gobernador que ni siquiera sus amigos del gobierno le tiraron una tabla salvavidas para llevárselo a Caracas y de allí que podamos entender porque sale diciendo que no quiere ser candidato de nuevo del PSUV, porque no tiene opción de nada”, remarcó el concejal de Primero Justicia.

Considera Delgado Barrientos que los movimientos hechos por el Jefe de Estado “son una una muestra de que estos señores embriagados de poder están llegando a su fin por lo que las fuerzas democráticas en las venideras elecciones tendrán un gran triunfo y de allí que el Maduro se esté adelantando a los acontecimientos queriendo proteger a sus secuaces dándoles ministerios”.

“Esto nos entusiasma, porque por más duro que sea el camino ya se ven las grietas cada vez más amplias, por ello con unidad terminaremos de salir de este desgobierno, de allí que mi llamado sea a toda la sociedad a desarrollar una nueva administración política que permita a los nuevos actores políticos generar conexión con la población venezolana y de allí construyamos un liderazgo tan necesario para nuestro país”.

Jesús Sánchez Rivera C.N.P 18.351

