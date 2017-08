MAR: “Nuestra lucha no ha perdido foco y seguimos dando la cara por Venezuela”

Como independiente, apoyado por diferentes toldas políticas de la unidad democrática, Miguel Ángel Rodríguez presentó su candidatura a la gobernación del Táchira quien espera ser el abanderado a través de elecciones primarias.

“Que estemos haciendo puente en esta carrera electoral para impedir la invasión de todos los candidatos del madurismo, no indica que estemos dejando de lado las banderas de lucha. Seguimos insistiendo en un canal humanitario, nuestra gente está muriendo de hambre y de enfermedades comunes. Incluso estamos

adelantando conversaciones en Colombia para traer medicinas”, agregó.

Así lo señaló durante su discurso acompañado por la sociedad civil, integrantes del Voluntariado Tachirense por el Cambio, Avanzada Progresista, La Causa R, Cuentas Claras, Movimiento Ecológico y militantes de otros partidos.

“Ponemos todo nuestro pellejo en la braza una vez más dando la cara. No podemos caer en la trampa de abandonar los espacios, después que el gobierno preparó una brutal represión y dejó más de 130 asesinados, miles de nuevos presos políticos, gente sometida a tratos inhumanos y más miseria”, dijo.

Enfatizó que las candidaturas tratan de evitar una posible “invasión” por parte del gobierno, sin embargo, sus aspiraciones por el cambio político, económico y social de Venezuela siguen intactas.

“Que aspire a ser gobernador no indica que dejamos de lado la lucha. No hemos perdido foco. Cuésteme lo que me cueste, incluso a términos de popularidad dentro de la oposición, en términos de amenaza y persecuciones del gobierno, Miguel Ángel Rodríguez se niega a entregarle las gobernaciones al régimen”, reiteró.

Citó a Monseñor Mario Moronta y dijo que los gobernantes están en la obligación de oír al pueblo, por tanto, insistirá en la celebración de elecciones generales con nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral designados por la Asamblea Nacional electa por 14 millones de personas.

“Nuestro sacrificio, nuestro riesgo lo dedicamos no solamente a los 130 familiares de los asesinados en protesta sino a los familiares de los más de 180 mil asesinados en los últimos 18 años”, señaló.

Entre sus propuestas resaltó la necesidad de crear nuevas empresas en manos de jóvenes que no tengan que irse del estado ni de Venezuela, sino que por el contrario sientan que vale la pena estudiar, trabajar, casarse y tener calidad de vida en este país.

“La frontera vamos a revivirla. No podemos decir que se abrió la frontera cuando la verdad es que está cerrada. Nos comprometemos para la apertura y reconstrucción de la familiaridad colombo venezolana”, destacó entre sus aspiraciones de resultar electo candidato de la unidad tachirense.

Rodeado de su equipo de campaña manifestó que “no voy a ser el jefe sino el servidor de los tachirenses; por eso me estoy rodeando de los mejores”.

Katherine Torres CNP 17.803

