Marcha de la oposición llegó al CNE y fue recibida con gas lacrimógeno y perdigones (Fotos)

La Mesa de la Unidad Democrática del Táchira (MUD) acompañada por la sociedad civil organizada y ciudadanos en general, marchó hasta la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) para entregar un documento exigiendo la realización de elecciones, pero fueron recibidos por un piquete de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que les impedía el paso.

Luego de unos minutos de intercambio de palabras entre representantes de la MUD y la PNB, los efectivos policiales anunciaron que dejarían ingresar solo a cinco personas, lo cual alteró los ánimos de los manifestantes y hubo forcejeo entre ambas partes, ante esta situación los uniformados accionaron perdigones y bombas lacrimógenas contra las personas que marchaban.

Esta acción dispersó por unos segundos la marcha, sin embargo, regresaron los dirigentes opositores para mediar nuevamente con los efectivos policiales, quienes accedieron a dejar pasar a un grupo de diputados nacionales y regionales para la entrega del documento que fue recibido por un funcionario del CNE que se encontraba de guardia.

Santiago Contreras, secretario ejecutivo de la MUD en el Táchira, explicó que “la dirigencia de la Mesa de la Unidad junto con la sociedad civil organizada hizo entrega a las autoridades del Consejo Nacional Electoral del documento que es un acuerdo de la Asamblea Nacional para que se restablezca el derecho de los venezolanos a expresarnos mediante el voto, hemos dicho que si no nos dejan votar entonces en Venezuela no hay democracia y si no hay democracia las fuerzas policiales y militares deben hacerle cumplir al gobierno cabalmente con la letra constitucional”.

Igualmente, recordó que desde el año pasado los factores democráticos del país han cumplido con los requisitos para activar el referéndum revocatorio presidencial, no obstante, “ilegalmente cinco tribunales controlados por el gobierno impidieron que el pueblo venezolano decidiera si quería más dictadura, si quería más tiranía o quería una democracia plena”.

El vocero de la MUD señaló que hoy día las personas se van del país porque se ha hecho invivible a los venezolanos, por eso exigen una salida electoral. “Le estamos pidiendo al CNE que deje votar al pueblo venezolano, le estamos diciendo que los venezolanos y los tachirenses queremos elecciones de gobernadores y de autoridades municipales, también queremos este mismo año una solución electoral o bien con un adelanto de elecciones generales, con la renuncia del presidente Nicolás Maduro o bien con una Asamblea Nacional Constituyente que restituya la soberanía popular, por eso el pueblo del Táchira pide votar”.

Detalló que cuando llegaron al CNE fueron atacados con perdigones y gases lacrimógenos. “Les pedimos a los funcionarios policiales que no ataquen al pueblo porque nosotros somos los representantes de ellos también, estamos pidiendo que ellos y sus familias puedan comer bien, le pedimos al gobierno venezolano que les pague un sueldo digno”.

Prensa MUD

Comentarios

comentarios