“Más de tres mil venezolanos cruzan diariamente y sin retorno la frontera”

“Observamos con preocupación cómo, miles de venezolanos cruzan, sin retorno, la frontera a través del Puente Internacional Simón Bolívar en San Antonio del Táchira, buscando un mejor futuro que el gobierno nacional se ha encargado de robar a nuestros jóvenes y, que quiere seguir hurtando con este proceso de constituyente que pretende llevar a cabo”, así lo denunció el concejal del municipio Bolívar y dirigente regional de Primer Justicia, Carlos Chacón.

Chacón explicó que según cifras obtenidas a través de conversaciones con funcionarios del Saime, más de 26 mil ciudadanos cruzan diariamente la frontera, solo a través de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira, tres mil sellan su salida y menos de mil la entrada al país, “por lo menos, 2 mil 200 venezolanos diarios están emigrando al exterior”, dijo.

También destacó que 50 autobuses con destinos a otros países, salen a diario repletos de venezolanos que buscan huir de la crisis económica, política y social por la que atraviesa la nación, “las empresas internacionales transportan pasajeros hacia Bogotá, Lima, Santiago de Chile nos dicen que más de 50 autobuses diarios están saliendo desde el corregimiento de la parada. 50 autobuses con capacidad de 40 personas cada uno, son dos mil personas que están probando suerte en otras naciones”, apuntó el edil.

“En las largas colas para sellar los pasaportes hemos visto madres con sus hijos en brazos llorando, personas enfermas, jóvenes, se están fugando los cerebros, las ideas, las soluciones en nuestro país”, exclamó.

Paro cívico en la frontera

En cuanto al paro cívico de 48 horas convocado por la Mesa de la Unidad Democrática a nivel nacional, dijo que en el eje fronterizo existen razones de sobra para que los ciudadanos, empresarios y todos los sectores productivos se sumen a esta protesta en contra del gobierno nacional, puesto que, según dice, el 60% de los comercios y el 85% de los auxiliares aduaneros se encuentran completamente paralizados por falta de producción e intercambio comercial.

“La frontera se va a paralizar sí o sí, como dirigente político asumo la responsabilidad de lo que pueda pasar el día domingo, porque la Constituyente no solo no va en el Táchira, sino no va en toda Venezuela. El 90% de los venezolanos y los dirigentes políticos estaremos al frente dando la cara y responsabilizándonos de las acciones constitucionales que estamos llamando a ejecutar”, finalizó.

