Miguel Ángel Rodríguez: “Maduro ni siquiera puede convocar a una constituyente”

“Nicolás Maduro no tendría cualidad para convocar ningún proceso constituyente, tomando como seria y definitiva la declaratoria de abandono del cargo y de falta absoluta que aprobó la Asamblea Nacional a principios del año 2017”.

Tal es la apreciación del periodista Miguel Ángel Rodríguez, presidente del Voluntariado por el Cambio, quien además recuerda que desde hace un mes es mucho más sólida la ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela.

Explicó que sin régimen constitucional vigente, tal como lo observara la Fiscal General de la República a propósito de las sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional, no hay presidente democrático con facultad de convocatoria como la establecida en el artículo 248 de la Constitución Nacional, y mucho menos cuando se trata de un secuestro del poder del pueblo sobre la constituyente originaria.

“Ha dicho que los partidos políticos no podrán participar. Ha dicho que la mitad de los constituyentes van a salir de los sectores que le son afines o que están bajo control del gobierno, como las misiones y las dirigencias comunales. Ha dicho que la otra mitad de constituyentes vendrán de espacios territoriales que él mismo definirá. Y ha dicho que le ordenará al Consejo Nacional Electoral las reglas que regirían el proceso. Eso no está en la carta magna y si bien no tiene cualidad de presidente para convocar, mucho menos tiene cualidad para secuestrar los derechos de los ciudadanos para participar y para elegir”.

Rodríguez asegura que la de Nicolás Maduro es una carta que desnuda la cobardía y el desespero de su régimen “dictatorial” , incapaz de afrontar los retos que a través de la unidad le impone la mayoría de los venezolanos que exige en las calles cambio y libertad: nuevo Consejo Nacional Electoral, anticipación de elecciones presidenciales, cronograma para elecciones regionales y municipales, liberación de todos los presos e inhabilitados políticos, abrirse a recibir socorro humanitario internacional de comida y medicinas, y desarmar de inmediato a los paramilitares asociados al gobierno.

“En medio de tan grave ola represiva desatada durante las últimas semanas contra la ciudadanía, con cerca de 40 asesinatos, centenares de heridos y miles de detenciones, ahora se impone la mayor participación del ciudadano común y la mayor unidad, total unidad, en torno al cronograma de eventos a los que se nos convoque”, dijo.

Respecto del llamado de la Mesa de Unidad Democrática a desobedecer la propuesta hecha decreto de Nicolás Maduro, Rodríguez insiste en que solo nos conducirá al éxito, “es decir, al fin de la mal llamada revolución bolivariana, en la medida en que seamos capaces de apartar a los divisionistas y a los jueces de tribuna que aún, siendo opositores, siembran dudas y restan contundencia y velocidad al tránsito hacia la libertad, el socorro social y el relanzamiento al progreso que espera nuestra Venezuela”, señaló.

