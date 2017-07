MUD Táchira y comunidad organizada toman centros de votación para impedir la constituyente

En el marco de la agenda nacional de protestas convocada por la Mesa de la Unidad Democrática, este lunes los dirigentes de la tolda opositora en el estado Táchira junto con la comunidad organizada tomaron los centros de votación de la entidad para impedir la elección de la constituyente.

Desde la Escuela “Luisa Cáceres de Arismendi”, Abelardo Díaz, secretario ejecutivo (E) de la MUD en Táchira señaló que el pueblo votó el pasado 16 de julio y dijo que la constituyente no va y por encima de la decisión de los ciudadanos no hay absolutamente nada, “por eso las comunidades están organizadas y vamos a estar yendo a los centros de votación para decirle al plan república, al CNE y al gobierno que la constituyente no va, es un mandato del pueblo y se respeta, no va porque no fue consultada y los venezolanos no se van a calar una constituyente chimba, por eso la gente está en la calle”.

En cuanto a la presencia de grupos violentos en diferentes sectores de San Cristóbal el vocero dijo que ellos hagan lo que quieran porque aquí hay un pueblo decidido que está por encima de todo y está organizado y los violentos no son mayoría, ellos quedarán derrotados por la democracia, por el pueblo y la constitución.

Por su parte, David Güirigay, representante del movimiento estudiantil de la MUD, enfatizó que la Unidad Democrática se encuentra en los centros de votación para dar un mensaje claro a los funcionarios del Plan República porque ellos deben atender el llamado del pueblo, ya que el 16 de julio los ciudadanos hablaron y dijeron que no querían la constituyente.

“Ustedes son una pieza fundamental para que esto cambie y si no atienden el llamado, las personas están dispuestas a no permitir esa constituyente ilegal y fraudulenta que no le resuelve los problemas a los venezolanos”, aseveró.

Igualmente, aseguró que están atentos para no permitir este 30 de julio una constituyente que busca implantar un gobierno autoritario y dictatorial, “seguiremos en las calles hasta que esto pare”.

En relación con los casos de algunas escuelas donde no se ha permitido la instalación del Plan República dijo que hay instituciones que son centros de votación baluartes en el estado y debieron irse a otro centro porque saben que la comunidad no permitirá que se instale el Plan República. Por ejemplo en Tucapé las personas organizadas no permitieron que llegaran los funcionarios a este plantel.

Con respecto a la presunta activación de grupos colectivos desde el día miércoles hasta el sábado, el vocero señaló que “este gobierno criminal es capaz de cualquier cosa, sin embargo, nosotros hemos estado generando dispositivos de seguridad con nuestros muchachos del movimiento estudiantil y las personas en las comunidades están dispuestas a defender cada uno de los centros”.

