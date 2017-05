Naudy Corona: ”Agredir a un periodista es atentar contra la libertad de expresión”

El concejal de primero Justicia en el municipio Cárdenas del estado Táchira, Naudy Corona rechazó las agresiones de las que están siendo objetos los periodistas y camarógrafos, no solo por parte de grupos afectos al oficialismo, sino de presuntos infiltrados en las actividades convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática, además que también han sido víctimas de la represión de los cuerpos de seguridad venezolanos.

El edil recordó que solo este lunes a nivel nacional 19 trabajadores de los medios fueron agredidos en diferente estados del país “los periodistas, camarógrafos y fotógrafos no son responsables de la censura que mantienen algunos medios de comunicación, ellos también se arriesgan en la calle , al igual que el resto de venezolanos, y no se puede permitir que un minúsculo grupo de personas quieran sabotear el admirable trabajo que realizan”, manifestó.

Corona sostuvo que los representantes de los medios de comunicación actúan con objetividad y parcialidad, y en el estado Táchira existen hombres y mujeres de radio, prensa y televisión que día a día salen a las calles a entrevistar tanto a representantes de la oposición como del oficialismo “A los periodistas no se les puede silenciar, porque sin ellos no existirían medios y sin medios de comunicación no habría libertad de expresión y eso es lo que precisamente quiere el gobierno venezolano que durante los últimos años se ha dedicado a cerrar emisoras, canales y periódicos para que no se sepa la realidad de nuestro país”.

Afortunadamente –dijo- el concejal actualmente los periodistas se han reinventado y aun cuando algunos medios han pretendido silenciarlos, están utilizando las redes sociales y otros medios para que los venezolanos conozcamos los que ocurre en el país. Los invitó a no dejarse amilanar por las personas que de manera inescrupulosa los agreden , al tiempo que los exhortó a seguir denunciando cada uno de los ataques que sufren en cualquier parte de Venezuela.

Naudy Corona aplaudió que este martes, la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional convocó una sesión especial para pronunciarse en torno a los atropellos en contra de periodistas y reporteros gráficos. “Invito a los legisladores de todos los estados a pronunciarse sobre este tema que ha encendido las alarmas del gremio de periodistas”, puntualizó.

Comentarios

comentarios