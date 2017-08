Naudy Corona: No creo en el CNE pero si en el pueblo que saldrá a votar para acabar con la dictadura

“ Hago un llamado a la población del Táchira y en especial a la población del municipio Cárdenas , para que hoy más que nunca tenga claro que a pesar de las dificultades que vivimos en el país , la gran mayoría de los venezolanos queremos una salida en paz , electoral y democrática , y eso es algo que lamentablemente el Gobierno no ha permitido”

La aseveración, corresponde al concejal por Primero Justicia en el municipio Cárdenas Naudy Corona, quien dijo que es necesario transitar todos los caminos democráticos para que haya paz y tranquilidad en el país. “Si me pregunta que sí creo en el CNE, obviamente voy a decir que no, pero sí creo en el pueblo venezolano que seguramente en las próximas elecciones dará una demostración que quiere democracia, con una maquinaria que estará cuidando los votos y movilizando a los electores para demostrarle al gobierno que ya no es la mayoría y que se les acabo la mal llamada revolución”.

Corona fue enfático al manifestar que no se puede permitir que el actual Gobernador del estado, José Gregorio Vielma Mora siga dirigiendo las riendas del Táchira. “ No debemos tener temor , tenemos que levantar la voz porque siempre hemos dado la batalla y lo vamos a seguir haciendo , tenemos que escoger un candidato que represente el espíritu guerrero y que caracterice al tachirense, por eso mi llamado es que apoyemos a Juan Requesens , que es una persona que encarna la irreverencia y la lucha que hemos venido dando a lo largo de los últimos meses, y será un gobernante y un líder que permitirá enfrentarnos al gobierno para seguir dirigiendo la lucha que hemos venido llevando desde las calles y desde la resistencia”.

El edil de la tolda amarilla, sostuvo que los jóvenes de lucha que quieren construir una familia en Venezuela tienen el deber de seguir dando la batalla por este país , “hay algo que tenemos que tener claro , hay algo que el gobierno ha jugado hábilmente durante los últimos meses que es el tema de la desmotivación no podemos permitir que el gobierno triunfe, y que siga manteniendo el poder desmotivando a nuestro pueblo, tenemos que creer en nosotros mismos y esa será nuestra principal victoria”.

