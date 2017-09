Ningún tachirenses se salva de la crisis acrecentada por Vielma Mora

El diputado a la Asamblea Nacional por Copei en el Táchira, Franklin Duarte, realizó una gira por los 29 municipios del estado acompañando al precandidato del partido socialcristianbo Copei y otras organizaciones políticas de la Unidad, Fernando Andrade, con el fin de recabar las impresiones de los ciudadanos y sus necesidades más perentorias, y “en ella solo hemos confirmado lo que en San Cristóbal ya sabíamos, que el pueblo es víctima de la crisis generalizada que vive el país, pero que en la región se ha acrecentado por los malos manejos, la corrupción y el negociado que desde la gobernación maneja Vielma Mora”.

Manifestó Duarte que no existe un rincón del Táchira en el que la inseguridad, la escasez, el bachaqueo oficial y el negociado permitan llevar una vida medianamente tranquila. Como ejemplo de esto citó lo que ocurre en el municipio Uribante con el núcleo del Instituto Universitario de Tecnología (IUT), “el cual está a punto de cerrar luego de 10 años de funcionamiento, todo por el capricho de la alcaldesa ‘revolucionaria’, Magaly Rosales, quien pretende obligar a los jóvenes que salen de bachillerato a estudiar en la Universidad Bolivariana de Venezuela a pesar de que nadie quiere hacerlo, por lo que no han tramitado una sede para el IUT, y los inscritos en él se ven obligados a ver clases en la UBV, de donde muchas veces los han sacado para que no vean clases y así presionarlos a estudiar donde la alcaldesa quiere”.

También comentó Duarte que en Uribante la alcaldesa tiene un gran negocio junto con el gobernador Vielma Mora con la venta de combustible, vendiéndolo a sobreprecio y a quienes ellos deciden, además de la persecución política contra líderes democráticos, como lo ocurrido con el concejal Jackson Durán y otros 4 jóvenes que aún siguen detenidos injustamente.

Señaló el parlamentario que en materia de salud la situación es mucho más crítica, por cuanto los hospitales y los ambulatorios están sin insumos ni medicamentos, e incluso en muchos de ellos sin médicos, por lo que ante cualquier emergencia todos terminan en el hospital Central de San Cristóbal, el cual también se encuentra en pésimas condiciones de atención, donde los familiares deben buscar absolutamente todo para que puedan ser atendidos los pacientes, y si no consiguen lo que les piden corren el riesgo, como infortunadamente ha ocurrido con frecuencia, que su familiar se muera.

— La inseguridad es generalizada desde las zonas urbanas hasta las aldeas más alejadas, y los funcionarios policiales además de tener uno de los peores sueldos del estado, son humillados y maltratados cuando hacen sus reclamos para mejorar sus condiciones laborales, por lo que muchos de ellos nos comentaron que están “locos”, por salir pronto de Vielma Mora y el indolente régimen de Maduro.

A nivel educativo indicó que los dirigentes gremiales se han convertido en perseguidos políticos, “solo por su lucha en conseguir mejoras salariales y laborales; la vialidad agrícola ha sido completamente abandonada por la mala gestión de Vielma Mora a pesar de ser nuestros campesinos el único sector productivo de la región porque las ansias de dinero del ‘pequeño gerente’ han acabado con la industria y las empresas formalmente constituidas, y todas las partidas destinadas a vialidad y a los demás sectores han ido a parar a los bolsillos de él y su entorno más cercano”.

Por estas razones –dijo- es fundamental que el pueblo del Táchira no se deje robar los espacios y a través del voto le dé el empujón necesario a Vielma Mora para que se vaya bien lejos y no siga robando y persiguiendo estudiantes como lo ha venido haciendo desde la gobernación, pero también es importante elegir bien, por lo que la opción de Fernando Andrade es la mejor para lograr recuperar poco a poco el desastre que deja tras de sí la peor gestión que haya tenido nuestro estado en toda su historia, porque hoy más que nunca es urgente salir de este gobernador que ha sido el promotor del cierre de la frontera y de la corrupción que impera en el estado, el único culpable de toda la crisis que vivimos los tachirenses.

