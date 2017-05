“Oficialismo pretende inculpar dirigentes políticos de hechos violentos registrados en frontera”

El concejal del municipio Bolívar del estado Táchira y dirigente regional de Primero Justicia, Carlos Chacón, denunció que grupos oficialistas que hacen vida en la población de San Antonio del Táchira pretenden incriminarlo de los actos violentos y de saqueo que se registraron los días 17 y 18 de mayo en el eje fronterizo.

“El día de la marcha de las luces, cuando ya me retiraba hacia mi casa, un grupo de motorizados identificados con el Psuv me rodeó y, además de gritarme improperios, me dijeron que yo sería el responsable de lo que sucediera dentro del municipio, acto seguido, sucedieron los saqueos al centro comercial Frontera. Los cuerpos de seguridad arribaron mucho tiempo después sin efectuar ninguna detención”, dijo.

Aseveró que son los colectivos, pagados por el gobierno regional y en complicidad con funcionarios de los cuerpos de seguridad los que generan estos hechos vandálicos buscando incriminar a quienes piensan diferente y desean un cambio en Venezuela.

“Están implicando a los dirigentes políticos de la oposición en frontera inclusive, ligando lo que sucedió en San Antonio con lo que sucedió en Ureña, hasta utilizando a los empleados de las alcaldías como blanco de sus ataques simplemente por laborar en un ayuntamiento que no se arrodilla a este régimen dictatorial. Tenemos pruebas, videos de quienes son los verdaderos culpables y pronto los sacaremos a la luz pública”, explicó.

El concejal Chacón aseguró que estas amenazas no van a impedir que sigan las protestas pacíficas y las acciones de calle que ya se iniciaron a nivel nacional y con la que se logrará la salida de este gobierno que lo que ha generado es miseria y pobreza a la población venezolana, “En San Antonio del Táchira seguiremos al frente, responsablemente y sin capucha protestando en contra de Nicolás Maduro”, finalizó.

