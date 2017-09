Patricia de Ceballos: Sí no envían los recursos es imposible pagar el aumento salarial

Durante el programa 30 Minutos que transmite la Televisora Regional del Táchira, la alcaldesa del municipio San Cristóbal, Patricia de Ceballos aseguró que , si el gobierno nacional no envía los recursos, es imposible para todos los municipios del país, cancelar el aumento salarial decretado por Nicolás Maduro este siete de septiembre.

La también precandidata a la gobernación del estado, aseguró que con esta nueva decisión están afectadas tanto las alcaldías de la alternativa democrática, como las del partido de gobierno “este nuevo aumento está destinado a tomar prácticamente por la fuerza las alcaldías, casi vamos a estar en un paro técnico después de esto”.

La mandataria municipal sostuvo que, el gobierno ha tratado de tomar las alcaldías por la vía de los hechos, utilizando al Tribunal Supremo de Justicia como un tribunal inquisidor, como un espacio para el linchamiento político en desconocimiento del poder público municipal , en desconocimiento de la voluntad de miles de ciudadanos, que a través del voto decidieron quiénes iban a ser sus alcaldes, 12 alcaldes destituidos, encarcelados, exiliados, perseguidos y fuera del ejercicio de sus funciones.

Patricia Gutiérrez indicó que el gobierno también pretende atacar las alcaldías utilizando los incrementos salariales , no dando los desembolsos para honrar los compromisos con nuestros servidores públicos , no enviando los recursos para la ejecución de obras , “todo bajo una estrategia que responde a un ataque sistematizado en contra de la descentralización”.

Explicó que la alcaldía de San Cristóbal cambió el horario de ocho de la mañana a dos de la tarde para que los funcionarios públicos tengan la oportunidad de trabajar en otra cosa , en otro turno, “no podemos pagar aumentos que decreta el régimen solo de boca pero no manda un solo centavo. La semana pasada enviaron 90 millones de bolívares y se necesitan 7 mil millones pagar el salario integral que aumentó anteriormente, eso es una burla, no le duele a esta dictadura la necesidad de nuestros funcionarios públicos y de su familia, estamos trabajando por vocación y convicción , esa es la realidad porque un salario de un funcionario público no alcanza ni para el mercado de una semana”.

