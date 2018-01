“Plan Centinela de la Soberanía y la Paz es sinónimo de más corrupción militar para el Táchira”

Como arbitrarias e inconstitucionales señaló el parlamentario nacional Franklin las medidas que abarcan el plan “Centinela de la Soberanía y la Paz”, puesto en marcha desde el pasado lunes por la Zona de Defensa Integral (ZODI-Táchira) como un supuesto paliativo para el contrabando de alimentos, gasolina y dinero en efectivo hacia Colombia.

“El plan Centinela de la Soberanía y la Paz, pone una vez más de manifiesto la incapacidad de la Fuerza Armada Nacional y del general al mando de la Zodi Táchira en lo que concierne al resguardo fronterizo. Todo sabemos que el dichoso plan se va a convertir en un foco más de corrupción en donde los únicos beneficiados serán alto mando militar que ya tiene doctorado en el área de corrupción. Ellos son muy buenos pero para hacer billete por medio de negocios turbulento, para eso son unas máquinas”, dijo el parlamentario Franklin Duarte.

La proliferación de “guisos y matraqueo” en los puntos de control militar fue sentenciada por el diputado nacional quien aseguró que más controles conllevaran a mayores arremetidas y maltratos en contra del pueblo tachirense.

En relación a la medida dispuesta por el jefe de la Zodi, general Carlos Yánez Figueredo, concerniente a la declaración que deben hacer los ciudadanos del dinero que lleven al departamento Norte de Santander, dijo Duarte que es insostenible e inaudito, además inconstitucional.

“Los ciudadanos no van a Cúcuta a divertirse o de paseo van a adquirir con mucho sacrificio la comida y medicinas que en Venezuela no hay. Ahora serán amedrentados por los militares en los puntos de control con una serie de preguntas que terminaran convirtiéndose en extorsión. No me quiero imaginar las largas colas de persona (más de 3.000) que van a diario a Cúcuta esperando en filas para declarar lo que llevan, eso es inconstitucional”.

El parlamentario copeyano sentenció que el plan Centinela de la Soberanía y la Paz, está destinado al fracaso como todos los planes de seguridad ejecutados por el gobierno nacional que solo ha beneficiado “a las altas cupular militares que se enriquecen a costa de la corrupción en los pasos legales y negocios turbulentos en las trochas”.

La venta controlada de alimentos, otro de los anuncios hechos dentro del plan de seguridad tampoco será efectivo, señaló Franklin Duarte.

“No tienen vergüenza, ni cara para venir a decirle a los tachirenses que se va a controlar la venta de productos regulados cuando a este estado hace ya muchos años no llegan productos regulados. Aquí el pueblo o repaga los alimentos en el mercado negro a precios de dólar paralelo o los compran en Colombia”.

De acuerdo al parlamentario nacional que el representante de la Zodi, confirme públicamente que las bandas de contrabandistas han diseñado nuevos planes de acción o que los ya existentes han sufrido mutaciones es una prueba fehaciente que como jefe militar él fracaso en el Táchira.

“El jefe de la Zodi debe ocuparse de investigar los asesinatos en la zona de frontera que exigen justicia, sobre todo el último de ellos, el del niño de 8 años Ángel Sebastián Quintero que fue asesinado por un militar del ejército venezolano en el punto de control de La Mulata, por cierto una mina de oro para ellos por la cercanía a Colombia. Hasta ahora él no se ha pronunciado al respecto y sobre ningún caso de asesinato en frontera”.

“Ponga mano dura en las trochas”

En relación al contrabando de gasolina por la frontera colombo venezolanas y los nuevos dispositivos para contrarrestar el flagelo, Franklin Duarte, explicó que se trata de un “negocio” de toda la vida que ha tenido la anuencia de las Fuerzas Armadas Nacionales que se benefician de él.

“La revisión del TAG, no va a acabar con un negocio de toda la vida, los perjudicados con esta disposición nuevamente son los tachirenses que tienen 10 años sometidos a un ridículo control que no ha desaparecido con el contrabando de gasolina a Colombia. Pongan mano dura en las trochas y el contrabando desaparece pero no humillen más al pueblo”.

Aseguró que en Venezuela la producción de combustible ha reportado una caída drástica y ese sería el motivo de las intensas colas para comprar gasolina que se evidenciaron en el Táchira en los últimos meses del 2017.

“La poca gasolina que llega a la región las cúpulas militares, apoyadas por los altos jerarcas del PSUV, las pasan directo a Colombia, sin pensar en el pueblo, solo en su beneficio económico que es grande”.

El parlamentario nacional hizo un exhorto al pueblo a no continuar permitiendo desmanes, ni humillaciones por parte de “la cúpula podrida de las FANB” y hacer respetar sus derechos constitucionales. “No se dejen mandar como si ustedes fueran soldados a su mando, exijan respeto”.

Por otra parte, llamó a “los militares honestos” a negarse a cumplir o seguir ordenes de los miembros de la FANB que se benefician con el contrabando en la frontera del Táchira.

Comentarios

comentarios