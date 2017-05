“Prefecto de San Cristóbal irrespeta constantemente a trabajadores de la Alcaldía”

Con respecto a las declaraciones del prefecto de San Cristóbal Luis Osorio, señalando a la Alcaldía como un grupo paramilitar, Luis Useche, Gecretario de gobierno Municipal, las catalogó como una ofensa, una falta de respeto y una total desconsideración con las miles de personas que hacen vida en la alcaldía capitalina.

Useche le recordó al prefecto que la Alcaldía de San Cristóbal es una corporación de servicios que tiene como propósito, misión y objetivo fundamental servirle a los ciudadanos en la prestación de los servicios públicos, tal como lo estipula la ley, así las cosas, el ayuntamiento capitalino actúa en razón a lo establecido en el ordenamiento jurídico, trabajando y ejecutando sus labores permanentemente, pero esto no quiere decir que como ciudadanos no tengan derechos políticos y no puedan ejercerlos.

Citó el vocero que el personal de la Alcaldía de San Cristóbal son ciudadanos libres para ejercer plenamente sus derechos políticos, y allí se incluye tanto los directivos, desde la alcaldesa Patricia Gutiérrez de Ceballos, así como las demás personas que formamos parte de esta alcaldía”.

Es inconcebible que ante la grave situación político social que viven la mayoría de los venezolanos, -enfatizó Useche- se pretenda que los funcionarios que hacen vida en el municipio capital, se queden callados y no manifiesten su inconformidad, porque Venezuela padece una profunda crisis, un déficit de democracia, donde se violan los derechos del pueblo, y tanto las personas que ejercen funciones públicas, así como el ciudadano de a pie, todos tienen el deber y el derecho de luchar porque se restablezca el orden constitucional y que nuevamente en el país los derechos para todas las personas se puedan ejercer libremente.

Llamado a manifestar de forma pacífica y democrática

Con respecto a los señalamientos de incitación a la violencia proferido por el prefecto Osorio, el secretario de gobierno municipal manifestó que “no hemos incitado a nadie a desarrollar acciones de violencia, las personas que ejecutan este tipo de acciones, nada tiene que ver con la alcaldía de San Cristóbal, esas personas lo hacen bajo su conforme riesgo y bajo su propia responsabilidad.

Indicó Useche que la alcaldesa de San Cristóbal ha participado en todas las manifestaciones pacíficas y democráticas, ha asistido a asambleas con las comunidades, llevando un mensaje de paz, de convivencia ciudadana, pero un mensaje también de irreverencia frente a la flagrante violación de la ley y del orden constitucional, ha sido público y notorio que la alcaldesa Patricia Gutiérrez ejerce su derecho legítimo, como ciudadana venezolana de manifestar de manera cívica y firme su descontento con el régimen de Nicolás Maduro.

Carmen Guerrero CNP/20.508