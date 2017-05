Rechazan intento de expropiación de fincas a productores del Táchira

Desde la sede del Concejo Municipal de San Cristóbal, la concejal de San Cristóbal Yosmar González, respondió este martes en rueda de prensa, a las declaraciones del gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, quien sostiene que no tiene ningún interés de expropiar a ganaderos en la región, cuando según la legisladora “se conoce de una serie de persecuciones a muchas fincas de la entidad”.

—Sabemos de las inspecciones realizadas a distintas zonas agrícolas de la zona norte en nuestro estado, por parte del Instituto Nacional de Tierras (INTI) y luego el gobernador se contradice diciendo que no va a expropiar a nadie, pero es necesario decirle al gobernador que no puede seguir hablando de expropiar, puesto que el artículo Nº 115 de nuestra Constitución Nacional consagra el derecho a la propiedad privada—y la expropiación es por causa de utilidad pública o social, mediante sentencia firme y el pago de las bienes y mejoras, no puede ser utilizado como medida de amedrentamiento, expresó la concejal por Primero Justicia.

Recordó además que en días pasados el sector ganadero de la zona norte del estado Táchira, realizó donaciones a los habitantes de estas comunidades, “carne, leche, queso, verduras, hortalizas entre otros alimentos fueron los donativos de estos ganaderos al pueblo, y no solicitaron el carnet de la patria o cédula de identidad, hecho contrario a lo que el gobierno hace para entregar una caja de CLAP teniendo además que pagar por estos alimentos”.

Mencionó la legisladora municipal que “de esta manera no se construye un país hostigando, persiguiendo a quienes están realmente produciendo, aunque este sector agroproductivo tiene más de un año que no recibe cercas, estantillos, vacunas, semillas y fertilizantes, hoy en día quien desee dedicarse a esta labor debe buscar todos sus insumos en Colombia y otros países porque en Venezuela no hay. Le recordamos al gobierno regional y al INTI que hace ocho años aproximadamente se dio un proceso de expropiación de tierras de más de cuatro millones de hectáreas, y hoy en día esas tierras son improductivas y ociosas”.

—Sectores como La Grita, El Cobre y demás productores agropecuarios se ven sumamente limitados y afectados, por esto es que ellos han protestado pacíficamente como lo establece nuestra Constitución Nacional, es por eso que no pueden seguirlos hostigando, como lo vienen haciendo cuando el derecho a la manifestación pacífica es un derecho humano universal, tal como establece el pacto para los derechos civiles y políticos suscritos por Venezuela—, aseveró.

La presidenta de la comisión de Seguridad Ciudadana, Política y Derechos Humanos del Concejo Municipal capitalino, dejó conocer que estarán presentando un documento donde se ampare el respaldo a la propiedad privada de los ganaderos del Táchira y de los sectores agroproductivos de la región, a fin de apoyar los derechos que asisten a los venezolanos, por cuanto todo lo que está ocurriendo es producto de la ruptura del hilo constitucional en Venezuela.

Manifestó el respaldo al sector ganadero y agropecuario por parte del pueblo de Venezuela y el Táchira, “los que estamos acostumbrados a trabajar y a comer con el sudor de nuestra frente, no vamos a dejar el espacio de nuestras tierras, por ello reiteramos el respaldo de un pueblo noble que no dejará de apoyar esa lucha que estos productores han emprendido”.

—No es legal atacar el derecho a la manifestación pacífica, amparado en nuestra Constitución en el Artículo 68, y esto se le ha olvidado al gobierno nacional, entonces cuando pierde espacio de calle demuestra el poco talante democrático que tiene porque no sabe gobernar siendo minoría, lo que da como resultado el hostigamiento a quien manifieste pacíficamente—, destacó.

González exigió respeto a estos trabajadores y sus necesidades a fin de que puedan producir en Venezuela, por lo que invitó a las autoridades competentes a visitar sectores como La Grita, “donde desde horas de la madruga los productores hacen maromas para comprar semillas y fertilizantes para sacar adelante una cosecha y llevarla a la mesa de los venezolanos”.

Yosmar González finalizó invitando al gobernador del Táchira e integrantes del INTI que se contribuya a la producción en el país, “ya basta de que tengamos que comprar todo importado, les invito a que revisen la caja del CLAP por ejemplo, que triste que cada producto tenga escrito que está hecho en otro país. A nuestra gente hay que apoyarla y no perseguirla para que podamos salir adelante por la Venezuela que todos merecemos”.

