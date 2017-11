Renny Cárdenas “El Hospital Central SC es reflejo del país”

A partir de los acontecimientos suscitados a principios del mes de noviembre, fecha en la que además de ser juramentadas las nuevas autoridades del Hospital Central, se presentó la lamentable situación de la Unidad de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, en la que falleció un neonato, autoridades del Hospital Central de San Cristóbal encabezada por el Dr Renny Cárdenas y el director médico Diego Soler, realizaron de manera inmediata una inspección para conocer a detalle cada área de la institución, detectando que varios servicios se encuentran inoperativos.

En rueda de prensa ofrecida desde el Salón de la Sociedad Médica del Hospital Central, el director de la institución Dr Renny Cárdenas en compañía de la directiva de la Corporación de Salud del Estado Táchira, ofrecieron un balance de la situación encontrada destacando que el objetivo es mantener informada a la comunidad en general sin crear polémica, destacando la mejor disposición de trabajar por la salud de la población.

Según Cárdenas, el porcentaje de operatividad del primer centro asistencial no puede manifestarse en números ya que cada uno de los servicios tiene dificultades, “el Hospital tiene un porcentaje de operatividad básico, estamos resolviendo las áreas más inmediatas entre ellas las emergencias, el suministro de medicamentos, la alimentación, entre otros.

Aseguró que en todos los pisos hay depósitos de equipos que no sirven y los van dejando, situación que es lamentable porque el Hospital se ha transformado en un depósito de objetos dañados y de basura.

Los ascensores no tienen un sistema de cierre automático de las puertas lo que conlleva a que necesiten de ascensoristas, personal del cual carecemos ya que solo hay dos para los ocho ascensores que tiene el hospital. En áreas como centralización hay un tipo de esterilización a gas que es vital para mucho instrumental y que tiene inoperativo más de dos años, el problema es que este equipo también depende de una cápsula de gas que tiene un valor aproximado hasta el momento de 1 millón de bolívares que varía porque todos los días se incrementan los precios.

Por su parte, detalló que en la Unidad de Cuidados Intensivos hay una máquina de hemodiálisis dañada desde hace varios años, en ese mismo piso tenemos quirófanos que se puede decir es el área más importante del hospital, espacio que tiene carencia en luz, aire acondicionado y equipos. También el intensificador de imágenes, equipo utilizado por los especialistas para hacer cirugías mínimamente invasivas, se dañó hace más de un mes y hasta la fecha no se ha podido reparar porque la empresa contratante cobra una comisión o viáticos para poder venir y el hospital no cuenta con los recursos para ello, hemos tratado de buscar la solución por otro lado, pero hasta el momento ha sido imposible.

“Encontramos que el área de medicina y rehabilitación esta desolado, fue tumbado porque iban a hacer una remodelación hace dos años y medio, ahora en ese servicio hay una serie de equipos que si no se usan se los va a llevar el MPPS, estamos haciendo una evaluación física para resolver lo antes posible, no tenemos los recursos porque estamos arrancando como nuevas autoridades, pero no vamos a permitir que esto suceda”

En el servicio de radiología donde se requieren doce chasis como mínimo solo hay uno que si daña paralizaría el servicio, no hay papel de fotografía y una serie de carencias, también el área de hemodinamia que es importante para los pacientes con problemas cardiológicos se encuentra paralizada y la empresa contratante no ha podido venir por el plan de trabajo.

En nefrología se efectuaron trabajos en el techo pero este se cayó, al parecer colocaron un manto que se agrietó e hizo un daño que se está filtrando toda el agua y ahora se requiere de mil metros de manto que equivale a 100 rollos para realizar el trabajo nuevamente y en caumatología o área de quemados, muy concurrida durante el mes de diciembre por la manipulación de la pólvora, se encuentra inoperativa totalmente, no sirve el tanque de agua, no sirve el ascensor para meter los pacientes a la tina, es un área que amerita rehabilitación además los aires acondicionados no funcionan.

En el área de oncología tenemos problemas con el Acelerador lineal que tiene más de dos años dañado, equipo que se usa en los pacientes con cáncer, los cuales han tenido que emigrar a Cúcuta a realizarse los exámenes

“En el hospital tenemos dos tomógrafos, uno para el paciente de emergencia y uno para pacientes hospitalizados ambos inoperativos, uno por fallas en el aire acondicionado y otro está desarmado, no sé si fue que se lo llevaron para mantenimiento o sí fue que se llevaron las piezas”

En la cocina no se cuenta con implementos industriales para procesar los alimentos, hay tres hornos que no funcionan, el área está limpia porque el personal tiene mucha mística de trabajo pero con necesidad de muchos equipos o instrumentos de cocina, así mismo en el área de costura hay problemas de filtración y el techo se está cayendo, también en lavandería las maquinas tienen 60 años y por ende ya no funcionan.

Al referirse a las fallas en el incinerador, el director del Hospital Central manifestó que han realizado convenios con otras instituciones para realizar estas actividades en otro lado, pero lo ideal es solventar la situación lo antes posible.

Dijo que todo la situación se enfoca en mantenimiento y eso implica dinero que precisamente no se tiene, situación que ha tratado de solventar la gobernadora en la ciudad de Caracas. “La situación es grave pues también necesitamos jabón para lavar, para el área de esterilización y desinfectantes, sin embargo la Corporación a través del licenciado Pacheco nos ha suministrado unas cosas que tenían allí”

Todas las áreas son críticas, sin embargo en la medida en que podamos iremos activando servicios por ejemplo, ya arreglamos el camión de la basura gracias al aporte económico que la Sociedad Médica, también activamos una de las cavas para poder almacenar las carnes para alimentar a los pacientes y en cuanto al techo de UPA que fue una situación horrible, gracias a la empresa privada y sociedad civil se realizó la instalación del techo.

Todas estas reparaciones son trabajos que implican inversión pero no son tan elevadas como las que corresponden al acelerador lineal, tomógrafos, quirófanos e intensificador de imágenes, donde además de ser revisadas por técnicos especialistas implican altas sumas de dinero en piezas. “faltan medicinas, antibióticos y anestésicos y lamentablemente a gente tendrá que comprarlos y nosotros buscaremos por donde se pueda pero en este momento la situación es grave”.

El Hospital es reflejo del país, no podemos decir que el país está bien y el hospital está mal porque eso no concuerda. La inspección nos permitió obtener un diagnóstico y a partir de allí ya se procedió a diligenciar todos los informes, resta esperar a los entes que corresponden y que la gente colabore para que todos seamos partícipes en brindar ayuda al Hospital.

Todos necesitamos del hospital sin distinción de raza, credo o condición sociopolítica queremos la política fuera del hospital y aquellos que quieran ayudar serán bienvenidos queremos que la gente entienda que nosotros vinimos a tratar de brindar salud con una limitación importantísima

Mencionó que están evaluando la situación de los efectivos de la PNB que se encuentran dentro de las instalaciones necesitamos resolver porque no nos están brindando ninguna ayuda solo tenemos tres policías estadales en la emergencia que están funcionando pero los de a PNB no nos están prestando ningún apoyo.

