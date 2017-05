Requesens: “Ahora más que nunca seguimos en la calle y saldremos de la dictadura”

El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, Juan Requesens, aseguró que no se puede hacer ninguna consulta ni participar del fraude constituyente, y afirmó que ahora más que nunca los venezolanos seguirán en las calles hasta salir de la dictadura “nosotros no vamos a participar ni a reconocer algo que es ilegal”.

Dijo Requesens que participar en cualquier proceso fraudulento es darle oxígeno a este gobierno dictatorial que ya está de salida, y destacó que de cumplirse con una Asamblea Constituyente podrían eliminar el derecho al voto, e incluso la figura de las gobernaciones y las alcaldías por lo cual esa convocatoria a regionales no son más que un chantaje.

En cuanto a la actuación del Consejo Nacional Electoral, el representante del Táchira ante el parlamento indicó: “la señora Lucena ayer se puso del lado de la dictadura, de la violencia. La justicia se encargará de usted. El deber ser es que este gobierno consultara al pueblo si quería una constituyente, pero pasaron por encima de todo y pretenden perpetuarse en el poder sin importarles la tragedia que vive nuestra gente y lanzan a sus paramilitares a la calle para detener al pueblo, pero no lo van a lograr”.

Requesens dijo: “llevamos más de 50 días en las calles, con compañeros asesinados, torturados, con centenares de presos, familias enlutadas, y con una crisis social y económica cada día peor, ¿cómo le decimos al pueblo que ahora nos vamos a regresar a las casas porque el gobierno convocó una Constituyente y que Maduro se va a quedar allí?”.

“La lucha es clara, nosotros hicimos un pliego de exigencias y no vamos a retornar hasta que ese pliego sea cumplido y salgamos de esta dictadura. Yo lo he dicho, la dictadura del presidente Nicolás Maduro va a caer por alguna de estas razones: la primera es que el Jefe de Estado renuncie, la segunda es que cumplan las exigencias del pueblo, la tercera son las protestas en las calles y la última que las fuerzas armadas pongan en cintura al Gobierno” advirtió Requesens.

Como evidencia de que el gobierno es quien genera la violencia Requesens señaló que 33 de los 35 imputados en asesinatos durante manifestaciones son funcionarios policiales o militares, y destacó que en Táchira uno de los asesinados, en el municipio Cárdenas, murió por una bala de FAL en el cuello, así es que es más que notorio que los únicos interesados en violencia y muertes es Nicolás Maduro y su gente.

Reiteró que lo que debemos hacer es no solo no reconocer el proceso constituyente que es una trampa, sino que nos mantengamos al frente para cambiar esta situación, y salir de esta pesadilla y les decimos que seguimos volcados a las calles de Venezuela hasta lograr nuestra meta que es salir de Nicolás Maduro, y no tenemos otra que aguantar en la calle hasta el final.

Comentarios

comentarios