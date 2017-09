Requesens asegura que ningún gobernador debe subordinarse a la Constituyente cubana

Juan Requesens, diputado a la Asamblea Nacional por la zona sur del estado Táchira y precandidato a la gobernación del estado Táchira por el partido Primero Justicia, afirmó que ningún gobernador debe subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), publicó Globovisión.

En relación a las declaraciones ofrecidas por el presidente Nicolás Maduro en cadena presidencial este jueves, quien indicó que el gobernador que no se subordine a la ANC sería destituido, el candidato declaró que tal hecho no puede tener cabida puesto que el proceso por el cual se eligió tal organismo es “ilegítimo y bañado en sangre”.

“Que no venga a decirnos que tenemos que reconocer una Asamblea Nacional Constituyente que no reconoce nadie, y no reconoce nadie porque hicieron un fraude, porque le dijeron al país que había votado 8 millones de personas, y Smarmatic los desmintió”.

El candidato, tras su cuestionamiento acerca de la legitimidad de la ANC, precisó que a los únicos a quienes ellos deben subordinarse (como gobernadores) es “a la voluntad del pueblo y a la Constitución”.

Entretanto, haciendo énfasis en la situación socio-política del país, afirmó que que su generación tiene la responsabilidad de dar la cara al pueblo frente a “esta lucha” por la que atraviesa Venezuela.

Con respecto a su candidatura, indicó que “Ha sido una campaña muy intensa, esta candidatura no es como nosotros la soñamos. Este proyecto lo pensamos sin dictadura, sin maduro, y con muchos compañeros que no nos pueden acompañar”.

Via LaPatilla.com

