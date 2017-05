Requesens: “Funcionarios deben pasar al lado del pueblo o serán juzgados por respaldar la dictadura”

Un llamado a las instituciones a respetar el estado de derecho hizo el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, Juan Requesens, quien les recordó a los funcionarios que la historia los juzgará por sus actuaciones en complicidad con una dictadura que está asesinando jóvenes y que es la peor del continente.

Desde el parlamento nacional, junto a sus compañeros diputados, Requesens enfatizó que el Defensor del Pueblo, la Fuerza Armada Nacional, los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y todos los funcionarios del gobierno: “tienen la responsabilidad de ponerse del lado del pueblo y de las leyes, tienen el deber constitucional de defender la democracia y el estado de derecho, no pueden persistir del lado de la dictadura porque tendrán que darle la cara a la justicia y al pueblo que va a lograr el cambio. Si deciden ponerse del lado de la gente, serán partícipes de la apertura de puertas que espera toda Venezuela”.

Indicó el diputado que al gobierno ya no le queda apoyo popular, solo tienen las 10 cuadras que hay desde la Defensoría del Pueblo hasta Miraflores, como su bunker, las cuales tratan de cercar con todo el poder represor que tienen para que los venezolanos no lleguen a abrirle las puertas al cambio, “pero no nos rendiremos, incluso por encima de cualquier amenaza y acción de represión, seguiremos adelante”.

El parlamentario por Primero Justicia dijo que el pueblo venezolano y sus representantes están del lado que desea una mejor Venezuela, mientras que el gobierno permanece del lado del hambre, de la escasez de medicinas, del lado de la delincuencia, de la violencia.

Recordó el pliego de exigencias de los venezolanos: la libertad para los presos políticos, el cese de las inhabilitaciones, reconocimiento a la Asamblea Nacional, elecciones generales, apertura del canal humanitario, pero sobre todo democracia, cambio, paz, calidad de vida.

“Seguiremos en las calles todos los días que hagan falta para lograr el cambio. La desesperanza y el cansancio son enemigos que no nos van a vencer a nosotros, porque sabemos que Maduro está encerrado en Miraflores esperando que nos cansemos. Pero hoy le repetimos: ustedes van a salir de Miraflores, nosotros vamos a seguir en la calle, y no vamos a reconocer su gobierno, ni la farsa llamada constituyente” advirtió Juan Requesens.

Por su parte el diputado Richard Blanco, hizo un llamado a los ciudadanos a permanecer con el contundente respaldo a las movilizaciones convocadas por la unidad y la sociedad en general, y ratificó el repudio a la represión y el asesinato de manifestantes que exigen una salida de la crisis económica y social, porque el pueblo venezolano está pasando hambre y se muere de mengua en los hospitales del país.

Reiteró Juan Requesens la invitación a las personas a marchar este miércoles 10 de mayo a las 10 de la mañana hasta el Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, y las respectivas movilizaciones en todos los estados del país, porque no abandonarán las calles hasta lograr el cambio “los ojos del mundo están sobre Venezuela, y saben que este pueblo no se dará por vencido”.

