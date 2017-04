Requesens: “La justicia llegará para quienes hoy torturan y matan a nuestro pueblo”

Los grupos antes llamados colectivos, ahora deben ser calificados como paramilitares y terroristas, así lo afirmó Juan Requesens, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, quien señaló que estos delincuentes operan al margen de la ley, están armados y salen a atemorizar, a sembrar miedo y a matar al pueblo para tratar de desmovilizar la lucha que libra el país entero por un cambio.

Requesens durante su intervención en la sesión de la Asamblea Nacional de este 25 de abril, denunció que los grupos terroristas operan amparados y en complicidad con el gobierno, y que todos esos delitos de represión, tortura y terror que comete el gobierno serán sancionados cuando Venezuela cambie y se haga justicia, porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben.

Dio a conocer que en Táchira durante las manifestaciones pacíficas de la oposición, la Policía del estado disparó contra manifestantes por órdenes de Vielma Mora, los funcionarios han destruido urbanizaciones y otras propiedades privadas, y han permitido la actuación de grupos paramilitares, mientras que la guerrilla amenaza a la población de algunos municipios para que no salgan a protestar.

El parlamentario, en un conmovedor discurso ante la plenaria, envió un mensaje a la Fuerza Armada Nacional: “nosotros no les estamos diciendo que levanten las armas contra Nicolás Maduro, así como no queremos que las sigan levantando contra el pueblo. Pero ustedes son los encargados de la seguridad y la defensa de la ciudadanía, y ustedes que hoy sostienen esta dictadura, tienen la responsabilidad de pararse frente a Nicolás Maduro y decirle que debe entrar en cintura y acatar el orden constitucional y el estado de derecho. Ustedes deben ponerse del lado del pueblo”.

Reveló Juan Requesens que estos grupos paramilitares están amparados por los cuerpos de seguridad, “Maduro y Reverol les dan las órdenes a estos terroristas. A Reverol, Maduro, y a esos cuerpos que están torturando a nuestros compañeros les digo: ustedes van a pagar por las torturas que les están haciendo a nuestros jóvenes, ustedes tienen que pagar por la violación de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. La justicia va a llegar y condenará y apresará a quien tenga que hacerlo y que más nunca en Venezuela se vuelva a torturar a un joven por pensar distinto”.

En medio de su discurso el diputado por el Táchira aseguró que “Maduro está asustado, llamando a diálogo, pero ni con el Papa pudo cumplir. Hoy le decimos ¿quiere acabar con el conflicto? Reconozca a la Asamblea Nacional, llame a elecciones generales, abra el canal humanitario, libere a los presos políticos, permítale a este pueblo recuperar su calidad de vida, entre en cintura, respete el estado de derecho y el orden constitucional”.

Destacó Requesens que “aquí no hay división, aquí hay un pueblo, con sus representantes, sus dirigentes, luchando por la comida, por las medicinas, por la democracia. Nosotros no vamos a desmayar, no vamos a descansar. El gobierno juega a desmovilizar al pueblo, llevamos ya un mes de conflicto y señores, podemos durar mucho más, pero nosotros estamos con el pecho metido en esta causa.

Al término de su mensaje enfatizó el diputado de Primero Justicia que la gente pidió compromiso, y fuerza a sus dirigentes, “el pueblo nos dice que tiene hambre, que quieren cambio. Aquí no solo hay 112 diputados comprometidos, somos concejales, alcaldes, gobernadores, y un pueblo entero que quiere salir de esto. Hagan lo que hagan, este pueblo no se va a regresar a sus casas hasta que no conquiste la democracia, la libertad y el cambio”.

