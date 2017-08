Requesens: “Los tachirenses viven la peor crisis de salud por la corrupción de Vielma Mora”

Desde el Hospital Central de San Cristóbal, Juan Requesens, candidato a la gobernación del Táchira, denunció que esa institución se encuentra en total desidia, y los tachirenses viven la peor crisis de la salud en su historia, por culpa de la corrupción y el abandono de Vielma Mora.

Requesens escuchó las necesidades de los familiares de los pacientes en la emergencia, porque no le permitieron acceder a las áreas internas del Hospital Central, ya que intentan ocultar la terrible situación del centro de salud; luego, también conversó con personas que esperan, tiradas en el suelo, a que les soliciten hasta el más mínimo insumo para los niños recién nacidos, incluso habló con mujeres con cesáreas recientes, quienes igualmente narraron el drama de parir en un lugar donde no hay nada.

En medio de este triste escenario, Juan Requesens recordó: “es una injusticia que ustedes estén aquí costeando los gastos en un sistema de salud que debe ser público, gratuito y de calidad. En Venezuela cada 20 minutos muere una persona por inseguridad, por falta de medicamentos, por hambre. Ya basta de tanta maldad con nuestro pueblo, es momento de cambiar y para continuar con ese cambio es necesario que recuperemos las 23 gobernaciones”.

“Yo hoy pongo mi nombre a la gobernación del Táchira, porque creo que no podemos abandonar esta lucha, porque el gobierno quiere quebrarnos la moral, el gobierno quiere tenernos humillados, y hoy me lleno de rabia e impotencia cuando los veo a ustedes aquí, sufriendo por insumos y medicamentos, mientras ellos, mientras Vielma Mora se llena los bolsillos con los negocios del contrabando” dijo Juan Requesens.

Destacó que “mientras nuestros hermanos venezolanos van a los hospitales no a curarse sino a morirse, Vielma anuncia que va a abrir más estaciones de servicio a precios internacionales y miente diciendo que invierte esos recursos en este Hospital, cuando este Hospital no tiene tomógrafo, tiene fuera de servicio el equipo de radioterapia, donde los pacientes tienen que traer hasta la hoja para que les hagan los récipes. Tenemos que sacar a Vielma de la gobernación, porque el Táchira merece mejores condiciones, merece calidad de vida”.

