Requesens: “Mi nombre siempre estará dispuesto para cualquier batalla contra el régimen”

Juan Requesens oficializó su candidatura a la gobernación del Táchira por el partido Primero Justicia, y señaló que, aunque se trata de una nueva batalla desigual en contra de la dictadura, se debe librar porque no es momento de dejar al estado en manos de Vielma y Maduro que solo representan la destrucción de la región y del país.

Requesens ofreció emotivas palabras ante la militancia de Primero Justicia, los medios de comunicación y ante los tachirenses este miércoles 17 de agosto, donde recordó que no es momento de campañas políticas individualistas e hizo un llamado a la unidad democrática, para que una vez más se consoliden como una fuerza que pueda enfrentar a la dictadura cohesionados y así ganar las 23 gobernaciones del país.

Esta batalla es desigual, aclaró Requesens, pero aquí está mi coraje para darle la pelea a Vielma Mora, con miles de tachirenses y lo vamos a sacar de la Gobernación: “para mí es un orgullo y un honor representar al Táchira, yo estoy agradecido con esta tierra que me adoptó, a la que he representado con mi vida. Esto no es una fiesta electoral, esto no es una campaña para ver quién es el más simpático, el Táchira tiene miles de problemas que vamos a resolver, pero el objetivo sigue siendo lograr el cambio para Venezuela”.

“Yo soñé con ser gobernador del Táchira, en una Venezuela libre, sin Nicolás Maduro, pero nosotros libramos más de 140 días de batalla en la calle, con escudos de cartón frente a balas; nosotros aún lloramos a nuestros muertos, aún tenemos la misma rabia, la misma convicción de sacar a la dictadura del poder, y para ello no podemos abandonar ningún frente. Hoy venimos nuevamente a dar una batalla desigual, pero la damos con el mayor compromiso y amor por este estado” expresó Requesens.

En medio de su discurso el aspirante a la Gobernación del Táchira afirmó: “la dictadura apostó a que nosotros no nos presentaríamos para esta batalla desigual, ellos quieren robarnos la esperanza, borrarnos la sonrisa, anular en nosotros el deseo de reconstruir este país, y nosotros no se lo vamos a permitir”.

Destacó el trabajo que ha hecho toda la sociedad, los muchachos de la resistencia, y cada una de las personas que participó en marchas, concentraciones, trancas, protestas, asambleas, y afirmó que es momento de continuar la pelea, de seguir adelante en la lucha para sacar a la dictadura.

“Hoy hacen falta hermanos al lado mío, hermanos muertos que asesinó la dictadura, hermanos presos, hermanos torturados, hermanos que se fueron del país, pero esto no es como lo soñábamos. Hoy tenemos rabia, pero tenemos que darle la cara a nuestra gente, yo nunca he jugado al cuido, al contrario hemos estado al frente, pusimos el pellejo y la vida, ellos desplegaron todo su odio y su violencia, pero no le tenemos miedo a la dictadura y la seguiremos enfrentando, el odio se combate con amor y aquí estamos con este equipo llenos de amor para el Táchira” manifestó Juan Requesens.

“Nuestra gente está saliendo del país, la gente muere de hambre, pero tenemos que salir adelante y decirle al pueblo que sí se puede, que lo vamos a lograr, y lo haremos en unidad, como lo demanda el pueblo” insistió Juan Requesens, quien anunció que su aspiración está sujeta a las decisiones de la unidad, siempre en beneficio de la mayoría.

Comentarios

comentarios