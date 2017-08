Requesens: “Seguimos siendo diputados porque desconocemos la fraudulenta ANC y sus decisiones”

El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, Juan Requesens, aseguró que los parlamentarios electos por millones de venezolanos en diciembre de 2015 siguen en sus cargos para defender al pueblo, porque desconocen la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente y por lo tanto sus decisiones no son vinculantes.

Requesens se pronunció acompañado por los también diputados Eduardo Marín y Karim Vera, en representación de los miles de tachirenses que participaron aquel 6 de diciembre y plasmaron su voto en contra del hambre, la escasez, la violencia, la inseguridad, la miseria que representa la dictadura de Maduro y su ilegítima ANC.

“Esta Asamblea Nacional se ha puesto al frente de la lucha que venimos librando, fueron más de 4 meses dando todo para sacar a la dictadura del país, 4 meses que enterramos jóvenes asesinados por la dictadura, sin embargo la dictadura decidió avanzar en un fraude y aunque saben que no les votó nadie ahora con esos 514 mercenarios, empleados de la dictadura, pretenden disolver al parlamento que sí fue escogido por más de 14 millones de ciudadanos” precisó Requesens.

Igualmente el diputado por la zona sur del Táchira afirmó: “no reconocemos sus decisiones. No reconocemos a esa presidenta de la fraudulenta ANC, Delcy Rodríguez, que es la única forma que presida algo, por medio de una imposición. Y ahora la señora Delcy viene a hablar de convivencia. ¿De cuál convivencia están hablando ustedes? ¿la convivencia del hambre y el terror? ¿Cuál convivencia si murieron más de 120 jóvenes?, ¿de cuál convivencia hablan si toman por asalto el palacio, meten presos a los alcaldes, reprimen a la gente, si nuestros jóvenes se han ido del país o han sido torturados y encarcelados por pensar distintos? ¿Cuánta falsedad y cinismo?”.

Sin embargo, Requesens reiteró que no tienen miedo de enfrentar a la dictadura en cualquier escenario, incluso arriesgando la vida y la libertad personal: “nosotros sí vamos a seguir dando la batalla en el terreno de la lucha, del cuerpo a cuerpo, con los jóvenes, con la resistencia, con los partidos, con la sociedad civil, en todos los terrenos”.

En contraparte, el parlamentario tachirense les dijo a los miembros de la ANC: “son ustedes los que están encerrados, porque no tienen a donde, donde van el pueblo los repudia, los sacan, los pitan, ustedes representan la violencia, la represión, el hambre, la miseria, la destrucción, y ni siquiera pueden salir de donde sesionan, en cambio nosotros somos líderes de calle, con la gente, donde vamos somos recibidos con cariño, y no necesitamos escoltas para caminar en cualquier calle”.

Nosotros desde el Táchira y para toda Venezuela les decimos que no nos doblegamos, no renunciamos a nuestros sueños, seguimos siendo diputados, no por una credencial sino porque así lo decidió la gente, tenemos el reconocimiento y la legitimidad que la ANC no tiene”.

“No reconocemos esa decisión y nos mantenemos en rebelión, en rebeldía, en resistencia. Ellos están desesperados porque no saben qué hacer. Avanzaron en su ANC y no los reconoció nadie, la comunidad internacional los rechaza, ningún país democrático los reconoce, y ahora quieren buscar en las esquinas los culpables” enfatizó el parlamentario.

Requesens destacó que no tienen miedo de ninguna sanción: “si quieren inhabilitarnos por salir a luchar pues háganlo, y si salir a defender la democracia y a los ciudadanos, es un delito, hagan lo que quieran con cualquiera de los líderes, nos es Juan, somos millones que vamos a seguir dando todo, en cualquier escenario, y ahora mismo el planteamiento electoral no es conquistar el poder para gozar de las prebendas, es para avanzar en la batalla para salir de la dictadura, saben que solo pueden enfrentarnos con su violencia, porque con votos y con el pueblo no cuentan”

Finalmente dijo que este pueblo siempre va a poder más que el odio de la “dictadura, vamos a seguir luchando, agitando, llamando a la protesta y encauzados en los objetivos trazados, el objetivo es que quienes desgobiernan se vayan”.

