Requesens: “Vamos para adelante, aquí no se rinde nadie”

En su intervención de este miércoles ante la Asamblea Nacional, y con sendas lesiones en el rostro, el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, Juan Requesens lanzó un contundente mensaje: “aquí no se rinde nadie, aquí no retrocede nadie, aquí vamos para adelante porque a la defensa de la Constitución, del estado de derecho, la voluntad del pueblo, es lo único a lo que nosotros le rendimos cuentas. No van a poder con su violencia, no van a poder con su golpe de estado”.

A solo horas de haber salido de la clínica donde fue intervenido quirúrgicamente por una fractura y ruptura de músculo facial, a causa de los golpes propinados por grupos colectivos paramilitares del gobierno, Requesens asistió a la sesión convocada para sancionar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y reiteró su compromiso de luchar hombro a hombro con el pueblo hasta lograr el cambio que Venezuela necesita.

El parlamentario del estado Táchira, de manera vehemente en su derecho de palabra afirmó: “aquí estamos los diputados de la unidad, más unidos que nunca, luchando en la calle por nuestro país . Tenemos un compromiso, y es darlo todo por Venezuela. No tenemos excusa, no tenemos alternativa. Si este gobierno no quiere convocar las elecciones que reclama más de 80% del país, y que les estamos poniendo en bandeja de plata para que salgan pacíficamente y de forma electoral, van a tener a este pueblo en la calle luchando, dándolo todo”.

Señaló Juan Requesens que estos días hemos visto el peor rostro del gobierno, sin embargo aseguró que esta conducta no es nueva y recordó que ya en el 2014 decenas de jóvenes fueron asesinados y torturados, además de mencionar que en mayo cumple 3 años preso su compañero diputado tachirense Renzo Prieto.

“Estos días hemos visto cómo este gobierno ha agredido a varios diputados, cómo han golpeado a periodistas, cómo metieron preso a Frederick Pinto, cornista de la Orquesta Juvenil de Chacao sin que estuviera haciendo nada. Han maltratado como nunca a este pueblo”, dijo Requesens al tiempo que aplaudió la labor de los periodistas quienes a pesar de los golpes, las amenazas y las agresiones no han dejado de cumplir su deber.

Prosiguió Requesens en su intervención para afirmar que: “estos golpes que yo tengo se curan con reposo. Estos golpes no duelen más que el golpe que recibe una madre que entierra a su hijo asesinado a manos del hampa. Esto no duele más que lo que sienten esos jóvenes que buscan comida en la basura. Esto no duele más que lo que siente cada abuelo que no encuentra medicamentos en el país. Los únicos culpables de esta desgracia que estamos viviendo son los del gobierno, eres tú Maduro, los Magistrados, el Defensor del Pueblo, ustedes tienen a este país en la miseria”.

“Es falso ese patriotismo que ustedes los del gobierno pregonan, porque los únicos golpistas y traidores a la patria son ustedes” reiteró el parlamentario quien además expresó que a no habrá obstáculo, violencia, ni agresión que detenga la voluntad que tiene este pueblo decidido a cambiar.

Comentarios

comentarios