Revocatorio y elecciones regionales deben convocarse de inmediato

Como activista de los derechos humanos el parlamentario nacional emérito Walter Márquez, acompañado de los abogados Ana Hernández e Ivan Roa y varios líderes estudiantiles, ratificó ante el Ministerio Público este domingo la solicitud que realizara el pasado 27 de octubre de 2016 de enjuiciar a las rectoras Tibisay Lucena y las otras 3 rectoras del Consejo Nacional Electoral por abuso de poder, violación de tratados internacionales y asociación para delinquir, delitos tipificados en la legislación nacional e internacional, ya que ellas paralizaron de manera inconstitucional tanto el referendo revocatorio presidencial como las elecciones de gobernadores y diputados regionales.

En ese sentido, señaló que además de exigirle a la Fiscal General de la República su actuación, también está requiriendo que se active de inmediato el referendo revocatorio en virtud de que la soberanía popular está por encima de los funcionarios venezolanos como los jueces penales que de manera arbitraria e ilegal suspendieron la convocatoria para recoger las firmas del 20 por ciento de los electores que activaba el referendo revocatorio, e igualmente la actuación con ese mismo sentido de las rectoras del CNE, del Tribunal Supremo de Justicia y del presidente de la República quienes se concertaron para suspender el referendo y las elecciones regionales. La soberanía popular garantizada en el artículo 5 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 6 y 72 Constitucionales que garantizan el derecho a revocar, lo cual está por encima de los poderes públicos que paralizaron los lapsos, pero no hay caducidad ni prescripción del derecho a revocar por parte del pueblo, cuyo mandato está por encima de cualquier maniobra judicial, electoral o política.

— También estoy requiriendo a la Fiscal General de la República solicite al CNE cumplir con el mandato constitucional para realizar el referendo revocatorio en base a los artículos 6 y 72 de la Constitución, y de la misma manera en base a los artículos 160 y 162 constitucional que señala que el periodo de los gobernadores y diputados regionales es de 4 años y ya se venció, ante lo cual exigí que debe convocarse a elecciones regionales.

En cuanto a la solicitud de la MUD de solicitar elecciones generales, Walter Márquez indicó que está de acuerdo con este planteamiento, pero “solicitarlo de esa manera es una figura abstracta, mientras que el referendo revocatorio es un derecho constitucional expreso, al igual que el derecho a elecciones regionales de gobernadores y diputados es también un derecho concreto, por lo tanto, reactivar el referendo revocatorio y las elecciones regionales contribuirá a la paz social del país.

Explicó el parlamentario emérito que la Fiscalía General de la República, junto con la Defensoría del Pueblo, deben ser garantes del estado de derecho, aunque quien puede ejercer acciones penales y civiles es la fiscal general, el defensor del pueblo tiene facultades para defender los derechos humanos, a cuyos despachos se han hecho diversas solicitudes que no han recibido respuesta hasta los momentos.

De esta manera Márquez le está solicitando a la Fiscal Luisa Ortega Díaz que exhorte al Defensor del Pueblo a asumir su compromiso, su obligación constitucional de defender el derecho a la realización del referendo revocatorio y a las elecciones regionales, porque la figura abstracta de elecciones generales implicaría que renuncien todos los diputados de la Asamblea Nacional y nuestra crisis no está originada por el parlamento, sino por el poder ejecutivo nacional, tanto el presidente de la república y gobernadores de estado, así como la paralización del referendo revocatorio presidencial pues su convocatoria es un derecho indiscutible que emana de la soberanía popular y a ella están sometidos todos los poderes públicos.

He consultado –indicó- con abogados expertos en la materia y el referendo revocatorio sigue vigente, es un derecho que no ha caducado, no ha prescrito, sino que simplemente se paralizó y tenemos que activarlo.

Aclaró sin embargo que “no podemos aceptar el argumento que como ya pasaron los cuatro años se encarga el vicepresidente de la república, ya que su paralización fue ejecutada por agentes del estado en asociación para delinquir junto al presidente de la República, magistrados del TSJ, las rectoras del CNE y jueces penales, que mediante un prevaricato constitucional, un fraude concertado, paralizaron el referendo revocatorio y las elecciones regionales, a pesar de la que la oposición cumplió con todas las exigencias legales”.

Destacó finalmente que a través del escrito presentado en la fiscalía está solicitando la reactivación del juicio penal y civil contra las rectoras del CNE por abuso de poder, violación de tratados internacionales, asociación para delinquir por ser responsables de la paralización del referendo revocatorio y las elecciones regionales, las cuales se deben convocar por mandato constitucional porque los lapsos simplemente están suspendidos y tanto la Fiscal General como el Defensor del Pueblo deben cumplir con el mandato constitucional de exigir su convocatoria para superar la actual crisis que afecta al país.

