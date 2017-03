Santiago Contreras: Hay que apoyar validación de AD y aplicación de carta democrática

El exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática del Táchira, Santiago Contreras llamó a los tachirenses a apoyar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana para recuperar la democracia venezolana y participar este fin de semana y los próximos en el proceso de validación de los partidos democráticos del país, al considerar que de esta manera “desmontamos la estrategia perversa del gobierno de invalidar a la oposición y contribuimos a activar a la dirigencia nuevamente para la lucha”.

“Yo voy a apoyar la validación de Acción Democrática, partido al que me unen lazos afectivos e ideológicos como socialdemócrata que soy y donde comencé mis luchas políticas, pero igualmente invito a todos los demócratas del Táchira a ayudar este fin de semana a la validación de Copei y Proyecto Venezuela, que decidieron participar en el proceso y el siguiente fin de semana a UNT, porque los necesitamos a todos”, dijo Contreras.

Explicó que “el gobierno inventó las validaciones para deshacerse de sus adversarios dentro del chavismo e ilegalizar la MUD y sus partidos, esperando que no participáramos para entonces invalidarnos mediante una decisión judicial, alegando que nosotros cometimos un fraude electoral durante la recolección de firmas para el referendo revocatorio, luego llamaría a elecciones regionales pero la oposición no tendría partidos para participar y pasaría lo mismo que en Nicaragua donde Daniel Ortega ganó porque allá la oposición no es legal, pero al gobierno le salió el tiro por la culata porque además de validar a nuestros partidos, el proceso ha servido para reorganizarnos y activar a la dirigencia política en todo el país”.

Igualmente, el periodista y dirigente político consideró muy importante que después de este proceso se deben realizar elecciones primarias para escoger los candidatos a presidente, gobernadores, alcaldes, diputados regionales y concejales y presionar internamente y en el exterior a través de la OEA, la ONU, Mercosur y la Unión Europea para que este año se celebren elecciones, “de manera que podamos elegir nuevos gobiernos que enfrenten y solucionen la crisis económica y social que nos agobia a todos, para eso debemos estar preparados, porque es la única manera de salir del régimen mientras no haya otra salida cierta y segura a la mano”.

Criticó a quienes “le hacen el juego al gobierno (que no quiere hacer elecciones mientras sepa que las va a perder), contribuyendo a afianzar en la gente la idea de que las elecciones regionales y municipales no son importantes, porque lo único importante es sacar a Maduro, y entonces ni sacamos a Maduro, ni sacamos a sus gobernadores y alcaldes que están usurpando el poder en Venezuela como Vielma Mora, siguen confiando en salidas mágicas que no se materializan, porque la otra forma es con Fuerza Armada que haga cumplir la Constitución y gente en la calle con la dirigencia al frente, dispuesta a todo para recuperar la democracia y echar a la delincuencia del poder”.

“La Asamblea Nacional junto a la MUD debe exigir al CNE con más fuerza que cumpla con la Constitución y llame a elecciones regionales y municipales este año, ahí no hay nada que discutir, y se debe presionar con todas las armas constitucionales el cambio de gobierno apoyando con fuerza la aplicación de la Carta Democrática en el país, porque al momento en que Venezuela la suscribió en la OEA la hizo ley nacional y nosotros los venezolanos estamos en la obligación de acatarla y hacerla cumplir, porque en nuestro país hay una dictadura delincuente gobernando que nos está matando de hambre y enfermedades a todos”, argumentó Santiago Contreras.

