Sergio Vergara: Gobierno Nacional es el responsable de la escasez de gasolina en Táchira

El diputado a la Asamblea Nacional Sergio Vergara, aseguró que el Gobierno nacional es el único responsable de la constante escasez de gasolina, que mantiene a los tachirenses en los últimos meses hasta ocho horas, haciendo colas en las estaciones de servicio para abastecer sus vehículos.

El parlamentario rechazó la grave crisis que están viviendo en particular los habitantes del Táchira que pierden parte de su tiempo para adquirir el hidrocarburo, “a la falta de producción y distribución se suma el contrabando del combustible hacia la frontera, bajo la mirada complaciente de los cuerpos de seguridad”.

Precisó que con todo el mecanismo de control, con la reducción de horarios en las estaciones de servicio y la situación que no permite que algunas estaciones abran diariamente, la escasez se mantiene , poniendo en jaque la rutina de quienes viven en el estado fronterizo, “hay estaciones que tienen días restringidos, en los últimos 10 años en lugar de crecer el número de estaciones de servicio se han reducido en virtud que ha dejado de ser un negocio saludable, de ser un negocio en el que no se invierte por la mano que tiene metida el gobierno, no solo en la distribución, sino en toda la cadena que coloca el combustible en la frontera colombiana, es un negocio redondo, lleno de irregularidades en puntos de control, en alcabalas, en las cuales se conocen los mecanismos para que los vehículos que transportan la gasolina hacia la frontera paguen su peaje”.

Explicó que hay poblaciones como Guarumito en la zona norte del estado, específicamente en la autopista de La Fría donde constantemente hay colas de carros que no saben para dónde van, “carros que seguramente van a dejar el combustible, que se regresan a través de ese punto de la frontera, bajo la mirada complaciente de los militares, de los organismos de seguridad del estado que no aplican labores de inteligencia”.

A esto se suma – prosiguió- los centros de acopio en municipios como Panamericano y la población de La Palmita, ubicados a tres o cuatro cuadras de la troncal, donde se permite abastecer de combustible como en una estación de servicio, “esos centros son instalados sin ningún tipo de control por parte del gobierno nacional , la responsabilidad que tiene el gobierno no puede ser evadida, el negocio del contrabando y de la reventa del combustible, es auspiciado por los organismo de seguridad”, precisó.

Vergara detalló que el diferencial cambiario cada día hace más atractiva la venta del combustible, “una pimpina que es pagada entre 22 y 25 mil pesos en la frontera cada día se convierte en un negocio más lucrativo y atractivo para quienes trafican con el combustible, algunos lo hacen en pequeñas cantidades, pero sabemos que el grueso está en las gandolas que pasan bajo la anuencia de los organismos de seguridad del estado que están en manos del gobierno nacional, incluyendo la policía del Táchira”.

El parlamentario cree que no es suficiente que de vez en cuando inunden el mercado, si no se aplican medidas de forma correcta, ”la responsabilidad directa de la grave situación es del gobierno, que no escurran el bulto, que no le echen la culpa a otro, deben hacer frente a que su modelo económico y productivo fracasó y por eso hoy Pdvsa no puede distribuir el combustible”.

En conclusión, Vergara sostuvo que el único responsable es el gobierno por la falta de producción, por los problemas en la distribución y por la complicidad en el contrabando.

