Solicita comparecencia de director de Policía Municipal ante presuntas irregularidades dentro de este cuerpo de seguridad

El concejal Gerardo Rincón, presidente de la Comisión de Servicios Públicos solicita la comparecencia de la Junta Directiva del Instituto Autónomo de Policía Municipal de San Cristóbal que encabeza el ingeniero Ángel Perdomo; debido a que el pasado 27 de febrero fue hurtado supuestamente dentro de las instalaciones de esta institución un teléfono celular de un funcionario administrativo; sin que hasta la presente hayan dado respuesta sobre este hecho.

Luego de haber recibido por escrito la denuncia del agravado, el edil socialcristiano señaló que es un hecho bastante extraño que ocurran este tipo de situaciones dentro de las instalaciones de este cuerpo de seguridad donde hay instaladas cámaras de seguridad y permanecen funcionarios que velan por la seguridad de los ciudadanos. “El pasado 28 de febrero me apersoné a la institución con la denuncia por escrito. Conversé no sólo con la subdirectora sino con el director de la institución; para solicitar información sobre lo ocurrido, sin embargo, pasados los lapsos que establece la Ley de Procedimientos Administrativos; así como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no obtuve información sobre lo que allí ocurrió”.

–Entonces ante lo grave de esta situación, vale preguntarse ¿Qué queda para el ciudadano del común cuando presenta una denuncia? Estos oficios el ciudadano director por ley ha debido responderlos, pero como no hizo el procedimiento administrativo correspondiente estoy solicitando tal y como lo establece la Ordenanza sobre el Régimen de Interpelaciones y Comparecencia de Funcionarios Públicos Municipales y Particulares ante el Concejo Municipal de San Cristóbal, sin violentarle su estado de Derecho, pero cumpliendo con lo que establece la Ordenanza, su comparecencia ante el seno del Concejo Municipal, con la finalidad de que aclaren lo ocurrido- agregó el edil.-

Indicó Rincón que lo grave de la situación es que ocurran este tipo de situaciones en un organismo de seguridad, organismo que debe contar con un alto margen de credibilidad dentro de la ciudadanía donde dos o tres personas no pueden echar a perder la reputación que se ha ganado a lo largo de estos años la Policía Municipal.

Finalmente el concejal Gerardo Rincón exhorta a la Junta Directiva a hacer una revisión a lo sucedido porque al parecer allí han ocurrido supuestamente casos que no han sido denunciados; porque ha habido amenazas y amedrentamientos a aquellas personas que han querido denunciar; por lo que no nos podemos convertir en cómplices silentes.

En tal sentido, “nosotros no nos podemos quedar callados ante este tipo de situaciones. Hay que llevar a cabo, la Contraloría Social como ciudadanos y aplicar las respectivas sanciones que hallan lugar porque allí han ocurrido supuestamente otras situacioneslas cuales no se han denunciado”. Es por ello, que llevará este caso a mesa de trabajo para posteriormente presentarla ante el seno del cuerpo edilicio para la aprobación de la comparecencia de estos funcionarios.

Prensa Concejo. Doris Mendoza Díaz. Fotos: Cristal Pacheco

