Solicita investigar al alcalde de Cárdenas y al administrador del Mercado de Táriba tras del operativo realizado

Ante el operativo desplegado el pasado jueves en el Mercado Mayorista de Táriba, al mando de Freddy Bernal, el diputado del Consejo legislativo Juan Carlos Palencia, aseguró que si el trabajo hecho es para combatir las mafias del contrabando, las acciones realizadas “están muy bien”, pero se pregunta porqué si desde el mes de enero las riendas del municipio Cárdenas, las encabeza el señor Richard González, quien es al igual que el señor Bernal, chavista y revolucionario, ¿por qué no actuaron antes, dónde estuvo este tiempo el administrador del Mercado Mayorista de Táriba?

Asegura Palencia, que le llama poderosamente la atención que el ministro Freddy Bernal, no menciona a quienes administran actualmente el mercado mayorista ya que el administrador es el encargado de conocer quien es cada locatario y además trabajar de la mano con la dirección de Administración Tributaria del Municipio Cárdenas (DATCA), para hacer el respectivo cobro del impuesto por actividad económica y a su vez inspeccionar cada local comercial, a lo que fácilmente pudiesen haber detectado que los precios eran muy elevados o que vendían mercancía de manera ilegal, situación que debió ser notificada ante los organismos correspondientes a su debido tiempo.

“Entendemos entonces que si Freddy Bernal, no hizo mención a quienes debieron ser los primeros investigados, estas actuaciones no corresponden sino a una pantomima más del Gobierno Nacional, debido a que está próximo el día 20 de mayo, en donde sabemos que se llevaran a cabo unas fraudulentas elecciones, en las que la mayoría del pueblo de Venezuela se niega a participar”, explicó Palencia.

Asímismo, el parlamentario tachirense aseguró que espera Bernal reconozca que en esta situación también es responsable el alcalde del municipio Cárdenas y el administrador del mercado, quienes por su afinidad política con la revolución y sus buenas relaciones con los organismos encargados de supervisar y regular el precio de los alimentos, debieron notificar este tipo de ventas irregulares y así evitar este tipo de acciones militares que dejan perjudicados a muchos comerciantes de verduras y hortalizas, que también hacen vida en estas instalaciones que surten al occidente del país.

¿Por qué no revisó, si a la entrada del Mercado Mayorista de Táriba, hay instalado un puesto de la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Cárdenas; puesto donde revisan la mercancía que entra y sale del mercado, además que solicitan las guías de movilización. Entonces señor ministro Freddy Bernal debería también investigar que pasa allí en ese punto de control?, dijo el dipuado.

Ratificó Juan Carlos Palencia, que está de acuerdo se establezcan acciones permanentes para combatir las mafias del contrabando que dejó instaladas en el Táchira el ex gobernador José Vielma Mora, y que no hacen sino jugar con el hambre y la desesperación de un pueblo que clama alimentos, pero también exige que la Ley sea igual para todos y que no sean solo los peones quienes tengan que enfrentar las acciones penales que conlleva este tipo de delitos, queremos también se haga justicia con quienes tienen responsabilidades en estos lugares, como por ejemplo en el mercado de Táriba en donde en ningún momento, se revisó a la administración que es dirigida por un compañero de PSUV de Freddy Bernal.

