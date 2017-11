Táchira: Alcalde de Cárdenas denunció irregularidades en las primarias de ese municipio

El alcalde del municipio Cárdenas y candidato a la reelección de esa localidad por la oposición, Ricardo Hernández denunció irregularidades en las elecciones primarias que se realizaron este domingo para escoger el candidato único al proceso del próximo 10 de diciembre.

Según Hernández obtuvo el triunfo, pero hubo una inconsistencia entre el número de electores y las papeletas que se contabilizaron de la caja de votación, beneficiando a Jesús Zamora candidato postulado por Avanzada Progresista, “no se justifica que existan 113 votos de más en una mesa, es decir existe la inconsistencia entre el cuaderno de votación donde aparecen reflejados 439 electores y las cajas con votos donde se contabilizaron 552 papeletas, es decir aparecieron 113 votos de más”.

Con acta en mano el candidato del partido Copei demostró la irregularidad y le pidió a la comisión electoral que se pronuncie sobre esa situación, “si la comisión electoral valora el acta con esa irregularidad, nosotros tenemos el derecho a no reconocer, a no aceptar el resultado porque una lucha de 4 años y ese compromiso con el pueblo, no la puede matar de la noche a la mañana una irregularidad de esta naturaleza con 113 votos que pudieran ser contabilizados de manera ilegal ; esos votos que aparecen allí sin ningún tipo de justificación pudieran afectar el resultado definitivo”.

Independientemente – prosiguió – de la decisión de la Comisión de primarias, nosotros vamos garantizarle el triunfo a nuestra gente con la candidatura el próximo 10 de diciembre, “he conversado con representantes de la organizaciones de la alianza opositora y están conscientes de esa situación, hemos recibido el apoyo irrestricto e incondicional de la dirección nacional y regional del partido Copei.

Al ser consultado sobre la proclamación del otro candidato dijo que: “Yo no se quién lo va a proclamar y bajo qué condiciones cuando tenemos algo tan evidente como es esta irregularidad que no aguanta ningún tipo de análisis. Si proclaman al otro candidato, con estas pruebas la comisión técnica de primarias no estaría actuando de buena fe”.

Tanto Ricardo Hernández como Jesús Zamora pertenecen al partido Copei, sin embargo Zamora fue postulado por Avanzada Progresista porque no recibió el respaldo de su organización partidista, “ Fui a un proceso de Primarias para lavarle la cara a la Mesa de la Unidad Demócratica, para legitimar un proceso cuestionado, hemos accedido de buena y con responsabilidad, pero no vamos a permitir que esa buena fe sea quebrantada, que una lucha que hemos llevado por cuatro años se vaya a quebrantar y vaya a culminar con un proceso electoral viciado”, precisó Ricardo Hernández.

