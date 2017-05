Un llamado al respeto y a la tolerancia hace el Alcalde de Michelena

Debemos rechazar los actos de vandalismo que se han desatado en los últimos días en todo el estado Táchira, porque las protestas de quienes piensan diferente al gobierno son pacíficas, jamás pensando en dañar nada ni nadie, así lo expresó Fernando Andrade, alcalde de Michelena.

El burgomaestre comentó que ve con mucha preocupación que “grupos vandálicos se quisieron aprovechar de nuestras acciones de calle que han sido totalmente pacíficas, más bien hemos sido víctimas de las lacrimógenas y los perdigones que nos han lanzado para dispersar las protestas y que han perjudicado tantos tachirenses”.

Los municipios más afectados de estos hechos delincuenciales han sido Guásimos, Capacho Nuevo, Bolívar, San Cristóbal, Panamericano, Jáuregui, Cárdenas, Samuel Darío Maldonado, “es impresionante como han sido saqueados tantos comercios que nos han prestado un servicio durante años, como han sido saqueadas e incendiadas instituciones del Estado, afectando únicamente el patrimonio nacional, un Concejo Municipal totalmente destruido y la emblemática Asociación de Ganaderos del Táchira completamente incinerada, muchos años de historia ultrajados en solo unos minutos por simplemente pesar diferente, la intolerancia llegó a niveles inciertos”, detalle que ofreció Andrade.

Además de ello expresó el Alcalde de Michelena su preocupación por el uso desmedido de las redes sociales para mentir, pues ha sido inigualable, “unas cuentas de militantes del PSUV así como la misma cuenta del PSUV Michelena han levantado falsos testimonios en mi contra, acusándome de cosas que todo el mundo sabe que soy incapaz de hacer, porque yo me debo a la gente, a mi pueblo, a mis ciudadanos, por quienes a pesar de los disturbios en otros lugares no hemos dejado de trabajar en el nuestro, mis redes sociales las pueden revisar, son públicas y allí tanto en las de la Alcaldía hemos mostrado lo que estamos haciendo, seguimos construyendo a Michelena y al Táchira, no destruyendo como otros que no sabemos qué van a ganar con ello”.

Finalizó Andrade haciendo un llamado a la colectividad tachirense, expresándoles que entiende la indignación que muchos pueden tener por tantas familias enlutadas del Táchira a manos de cuerpos de seguridad y otros grupos violentos, pero “pido de corazón mantengamos la tolerancia, el respeto a la integridad humana, a la propiedad privada, a los comercios que nos han ofrecido servicios durante años, y sobre todo a las instalaciones del Estado pues los alcaldes vemos con preocupación que no tenemos ningún cuerpo de seguridad al que podamos acudir para solicitar el resguardo de las mismas. Pido que elevemos una oración por los inocentes caídos, así como que nos mantengamos en oración por la paz y la tranquilidad de Venezuela y no se le haga el juego a los que están detrás del mal”.

Comentarios

comentarios