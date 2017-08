“Vecinos de Barrio Sucre han sido golpeados, humillados y perseguidos por su convicción de ser libres y salir del régimen”

Continuando con su agenda de actividades, Patricia de Ceballos recorrió casa a casa un vasto sector de Barrio Sucre de San Cristóbal; a objeto de dar a conocer su propuesta como aspirante a la gobernación del Táchira e invitar a que salgan a ejercer su derecho al voto este domingo 10 de septiembre, pues juntos, -según indica- con el voto masivo lograrán democráticamente derrotar la dictadura en cada región de Venezuela.

Desde este populoso sector de la ciudad, la precandidata a la gobernación del Táchira por el Partido Voluntad Popular, Patricia de Ceballos, reafirmó su compromiso de no ceder espacios a la mafia del gobierno nacional ni al capitán Vielma Mora, por ello dijo que “nuestros vecinos de Barrio Sucre han sido golpeados, humillados y perseguidos por su convicción de ser libres y salir del régimen, yo reconozco su valentía y me enorgullece recorrer estas calles llenas de resistencia, estoy segura que nuestra gente no va a abandonar la lucha en todos los terrenos, demostrando nuevamente que estamos del lado de la democracia”.

Así que por ello, prosiguió la aspirante a los Leones “con mucha humildad y respeto a todos ustedes quienes se resisten a continuar mal viviendo y desgastarse por la falta de oportunidades, les pido seguir juntos en todas las batallas, esta victoria será de nosotros los honestos, libraremos al país de este régimen nefasto.

Vielma el peor representante del régimen

Prosiguió la abanderada de la tolda naranja expresando que uno de los peores representantes de la dictadura en este país, el gobernador del Táchira, pueda caminar por esas calles como ellos lo hacen, afirmó que la gente no lo quiere porque él sólo se ha ocupado en ser el primer opresor de los tachirenses, así que desde voluntad Popular asumen el compromiso de liberar a esta tierra santa de uno de los peores opresores del régimen de Maduro e iniciar desde aquí una campaña por la liberación de Venezuela.

Los vecinos presentes sellaron el compromiso de ir a votar el próximo 10 de septiembre: “nosotros apoyamos a Patricia de Ceballos porque es la mujer que está preparada para gobernar al Táchira, siempre ha sido luchadora de la libertad, la justicia y la defensa de los derechos humanos” expresaron Guillermo y Julia de Guevara, pareja residente de la zona.

La candidata a la gobernación del Táchira continuará recorriendo los municipios del estado andino para dar a conocer su propuesta y debatir sobre las problemáticas sociales, económicas de cada zona para concertar acuerdos y seguir en la calle hombro a hombro con los venezolanos dispuestos a reconquistar y reconstruir un mejor país.

