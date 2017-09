Vielma cree que las medidas económicas anunciadas por Maduro benefician al pueblo

El gobernador del Táchira José Gregorio Vielma Mora resumió que el conjunto de medidas económicas anunciadas este jueves por el presidente Nicolás Maduro, “son instrumentos y herramientas que benefician al pueblo y protegen la inversión nacional y extranjera”.

El mandatario saludó con optimismo las nuevas Leyes enviadas por el Jefe del Estado venezolano a la Asamblea Nacional Constituyente y destacó lo referente a la Ley de Control de Precios de Rubros del “Plan 50”.

Sobre el Plan 50 aclaró que: “no comenzaremos con 50 productos, porque todos los productos tienen derivados que pueden llegar a 150, a 200 y hasta 300 artículos protegidos”.

Aseguró que “son los revolucionarios quienes van a defender la ley de Control de Precios de Rubros del Plan 50, pero no solo los revolucionarios serán favorecidos, también se beneficiarán los no revolucionarios que están en contra nuestra”.

“Estamos librando dos batallas, una para que los opositores puedan vivir bien y una batalla para convencerlos de que la única forma de vivir bien es con nosotros. Quienes son los más beneficiados de nuestra lucha contra el contrabando de combustible son los opositores porque son los que en la mayoría tienen vehículos. Estamos luchando para que exista una excelente distribución de la mercancía, de los productos”, citó el mandatario.

Hizo referencia también a la Ley de Aplicación de Fiscales para los Clap comunales y adelantó que los Clap comunales “vamos a multiplicarlos”.

También el presidente lanzó la Ley de sistema de captación de divisas- indicó-, es un nuevo mercado petrolero el turismo se está fortaleciendo y dijo que hay 300 empresas exportadoras a las cuales el gobierno les dio recursos y deben al gobierno nacional mil millones de dólares americanos. Igualmente se va a evaluar otra estrategia del Dicom para pasar a una nueva realidad de la moneda.

En cuanto al tema de las casas de cambio, el gobernador Vielma Mora recordó que “eso forma parte de una propuesta que le hicimos al presidente, porque no podemos vivir en el Táchira con 5 casas de cambio y en Cúcuta hay 4.200 casas de cambio”.

Leyes para beneficio del pueblo y para proteger la inversión

En líneas generales el gobernante tachirense resumió que luego del análisis sobre los anuncios del presidente Maduro la noche del jueves, “las nuevas leyes son herramientas que buscan beneficiar al pueblo y proteger la inversión nacional y extranjera”.

La Ley de Promoción y Protección a la inversión extranjera-recalcó-, quiere decir que si un ciudadano extranjero quiere traer su capital para invertir en Venezuela, tendrá un instrumento legal que proteja su inversión, porque todo el mundo dice que aquí hay una dictadura y le va a quitar todo a la gente. La aprobación y aplicación de esta nueva ley viene a cambiarle el panorama a mucha gente.

“Ahí queremos también fortalecer la ley del nuevo sistema de pago y canasta de moneda, vamos ahora a diversificar la economía. Ya no será todo en dólares, vamos a hacer más transacciones en euros, yuan, rupia, rublo y otras monedas importantes del mundo para poder quitarnos el yugo del dólar”, concluyó el gobernador Vielma Mora.

