Vielma Mora: “Llevamos a la MUD donde queríamos, eso es democracia”

Prensa Gobernación.- “Esta campaña electoral revolucionaria no es para inaugurar obras, es la continuidad para atender al pueblo”, sostuvo el gobernador bolivariano del Táchira José Gregorio Vielma Mora durante la edición 142 de su programa semanal “Vielma Mora Construye”.

-Aunque tenemos 96 obras para inaugurar-señaló-. No es una campaña ni siquiera para entregar nada, lo estamos haciendo porque estamos en gestión de gobierno. En esta campaña deben estar los registradores, los notarios, directores, funcionarios del gobierno, Chamba Juvenil, campesinos y músicos hablando del tema de la conciencia.

Reiteró que “la nuestra debe ser una campaña electoral de la esperanza y de la paz”.

El mandatario hizo un paréntesis para referirse a las campañas electorales en distintos países y citó por ejemplo que “en Chile, donde hay elecciones en noviembre, la campaña es en contra de la migración. El 28% de los migrantes en Chile vive en antros, lo dicen ellos mismos; el 79% de la gente que migra a Chile no tiene vivienda propia y el 50% de los extranjeros en Chile que trabajan, cobran solo un sueldo sin ningún tipo de asistencia social, y dicen que son demócratas”.

“En España por su parte, la campaña electoral no habla de entregar viviendas, fertilizantes, ni arreglar puentes, arreglar carreteras, llevar gas o atender el tema alimenticio. Es una campaña de esperanzas, una campaña de la paz y en contra del terrorismo, el que ofrezca la lucha contra el terrorismo, gana”, agregó Vielma Mora.

Reflexionó que “entonces nosotros no deberíamos hacer elecciones en octubre”, y reafirmó que “Yo soy el gobernador que va a repetir en el estado Táchira”.

Llevamos a la MUD donde queríamos, eso es democracia

Más adelante el gobernante tocó el tema de las elecciones primarias que este domingo 10 de septiembre celebraron los partidos de la oposición para escoger un candidato a la gobernación del estado, y sobre la pregunta de un periodista en cuanto a si él iría a votar en el proceso de la MUD.

“Lo dije claro, que viva la democracia. Nosotros llevamos a la MUD a donde queríamos llevarlos, al tema democrático, a que se eligieran en primarias. Eso es democracia”, citó Vielma.

-Ustedes mismos llevan la evaluación electoral -prosiguió-. -Ustedes mismos se van a engañar en las votaciones que tuvieron, eso es problema de ustedes pero nosotros estamos garantizando la paz. Y solo por eso ganamos, y por eso hay un Premio Nobel de la Paz, hay organismos internacionales de la paz y hay ONG de la paz. Una persona puede tener todo el dinero del mundo, si no tiene paz para qué sirve. Puede tener toda la riqueza del mundo, pero si no hay paz para qué sirve. Eso lo entendió muy bien la derecha terrorista.

“Entonces ese periodista me preguntó si yo iba a votar y le dije si puedo ir a votar por algún candidato y eso profundiza la paz, voy a votar. Ellos creen que uno se va a sonrojar, pero no. Yo soy un demócrata, soy un revolucionario y un socialista que quiere la igualdad para todos, justa. Yo me siento gobernador cuando hay paz”, concluyó el gobernador tachirense.

Teresa Márquez Soto/ Foto; José Ramírez.

Comentarios

comentarios