Vielma Mora: Pretenden sembrar violencia y terrorismo en pleno centro de San Cristóbal este sábado

El gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora denunció que la diputada Gaby Arellano pretende subvertir la tranquilidad del Táchira este sábado con un llamado a marchar en la quinta y séptima avenida de San Cristóbal.

“Con el equipo jurídico de la gobernación, un grupo de abogados del Táchira y amigos del Frente de Abogados Socialistas entregaremos un documento a la Fiscalía donde le vamos a advertir con nombre y apellidos de los líderes de la derecha que pretenden sembrar en la quinta y séptima avenida, el día de mañana, saqueo, robo, violencia”.

En pleno centro neurálgico del gobierno del Táchira, aseguró el Gobernador convocaron a una marcha “porque quieren golpear a la clase media, al pregonero, al hombre que está todo el día trabajando sin descanso”.

“Pedimos al Táchira solidaridad (…) que volvamos a nuestros principios de cordialidad”.

Hizo énfasis que la excusa de esta marcha convocada por Gaby Arellano está en la quema de Asogata. “Buscaron con la quema de las oficinas de Asogata un punto de equilibrio para salir a destruir”.

“Con esto quiero rechazar la quema de las dos oficinas de Asogata, pero es más condenable aún la quema de un Infocentro que hicimos para las personas con discapacidad (…) y esto los medios de comunicación no le dieron cobertura. Condeno el periódico que le dio una mega cobertura a la quema de dos oficinas de Asogata”.

Amenazas contra la Contraloría

Por otra parte, reveló que la Contralora General del estado, Omaira de León ha recibido amenazas sobre su familia y además sobre la sede de la institución.

Ante tal aseveración se preguntó: ¿Cuál es el interés de la quema de la Contraloría General del Táchira?. “Quieren quemarla porque se pierde toda la investigación que reposa en esa institución. Hace tiempo el Contralor General vino al Táchira y pidió que se iniciara una investigación a todas las Alcaldías del Táchira entre ellas la de Panamericano, Cárdenas. Torbes y Guásimos”, dijo.

Plan fracasado

Al referirse Vielma Mora al fracaso de la marcha de las antorchas, convocada el pasado miércoles en el Táchira, aseguró que el plan era quemar varias instalaciones entre ellas la Fiscalía Superior, el Ministerio Público, la Contraloría, la Redi y al final acabar con la Biblioteca Pública.

“Estas son prácticas muy parecidas a la Alemania nazi. En ese mismo día con un grupo de funcionarios de Corpoelect se iban a prestar para tumbar todo el sistema eléctrico en San Cristóbal y a sí actuar en plena oscuridad”.

Para finalizar, el primer mandatario regional destacó que entre los planes de la derecha está matar “chavistas, vejarlos, humillarlos y nosotros no lo vamos a permitir. No podemos escondernos y no estoy llamando al conflicto, estoy llamando a la paz a respetarnos en pensamientos”.

Prensa Gobernación – Eliana Millán Montiel

Comentarios

comentarios