Vielma: “Piden que derecha no tome muerte de transportista en Cárdenas como arma para atacar”

Familiares de Jonathan Augusto Martínez, persona fallecida en el incidente de la rotura del tubo matriz en la autopista San Cristóbal- La Fría este miércoles, solicitaron al gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, impedir que la derecha venezolana a través de los medios de comunicación tome la muerte de este ciudadano como arma para atacar al gobierno de turno.

Así lo dio a conocer el primer mandatario regional este jueves a través de un contacto por la Radio Cultural del Táchira, quien además señaló que lo ocurrido fue un hecho fortuito e imprevisto, “que si lo evaluamos fue producto de las coincidencias de la vida ya que ocurrió a una hora que no es altamente transitable”.

“La madre me pidió que hablara con los medios de comunicación social a fin de evitar que su hijo sea una lucha intestinal de la derecha que no hace por el Táchira absolutamente nada y eso lo reconoce todo el mundo. Me dijo que quiere que su hijo descanse en paz”, dijo.

Acotó que esas fueron las palabras de una madre triste, sollozando en un estado de conmoción supremo, “hoy pido a través de la Radio Cultural y confiando en la buena voluntad de los periodistas que no hagan eco de una muerte que fue un hecho casual”, puntualizó.

