Vielma: “Si la MUD cree en la democracia debe dejar que la gente vote en paz el próximo domingo”

El gobernador del estado José Gregorio Vielma Mora, afirmó que si la MUD cree realmente en la democracia debe dejar que la gente ejerza libremente y sin amenazas su derecho al voto en las elecciones para escoger a los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente pautadas para el próximo domingo 30 de julio.

Esto, en referencia a las amenazas por parte de sectores de oposición de atacar e impedir el ejercicio del sufragio convocado por el presidente Nicolás Maduro en los centros de votación habilitados para tal fin y que ya este lunes se registró en 4 recintos del área metropolitana del estado.

“La democracia es que nos dejen sufragar, que nos dejen en la libertad de ir al sano ejercicio libre, -del voto- universal, directo, sin aprehensión, sin amenazas. Nosotros no queremos actos de violencia. Si usted no quiere ir a votar, no vote, pero deje que los demás lo hagamos y que concretemos algo que inclusive llegó a pedir la oposición, como lo es la Asamblea Nacional Constituyente”, exclamó.

“Nosotros –continuó el mandatario- no nos vamos a echar para atrás con la Constituyente. No vamos a cambiar el sentido de la democracia que es ir a votar. Vamos a hacer hasta lo imposible. Si tenemos que cambiar los centros electorales, los cambiaremos, pero nosotros queremos la paz para el Táchira. El gobierno es el menos interesado en un muerto, heridos, amenazas, que pueda hacer conmoción nacional”.

Afirmó el gobernante que la maquinaria política de la revolución se encuentra lista y afinada para aplicar el 4×4 como método para promover una votación masiva y que se hará uso de todos los medios de movilización para derrotar la agenda derechista.

Vielma dijo que reconocía que ellos -la MUD- le ha hecho un gran favor con su campaña de violencia, de atosigamiento y maltrato a los revolucionarios para activarse y seguir defendiendo la democracia y demostrarle al mundo que “estamos en la razón”.

Repudió finalmente el primer mandatario regional el uso de niños, niñas y ancianos para incitar a la violencia en los centros electorales por parte de la MUD e hizo un llamado a la paz para vencer el afán de los sectores de la oposición que buscan generar malestar y angustia y desacreditar al Gobiernos acusándolo de cargos de los que no son responsables, empezando por el presidente Nicolás Maduro “a quien le ha tocado muy duro para defender la paz y la estabilidad del país”.

