Virginia Vivas prendió el ventilador

La aspirante a la Gobernación del estado Táchira y alcaldesa del municipio Córdoba Virginia Vivas, volvió a prender el ventilador este miércoles contra dirigentes y partidos que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a quienes responsabiliza de no dejarla participar en las primaria de este domingo 10 de septiembre.

Durante el programa Interviú que transmite la emisora tachirense Ecos del Torbes, la abandera del partido Independientes por el Progreso contó cómo sucedieron los hechos que la dejaron fuera de la contienda electoral.

Según Vivas, hace dos semanas aproximadamente, el caso de ella fue discutido y aprobado a nivel nacional. “Después de eso pidieron un número de cuenta para hacer una transferencia de un monto que no tengo, 8 mil dólares y Ramos Allup dijo que la candidata que no tenía los dólares para la campaña, pues no se podía contar y yo sé que eso no lo establece el reglamento, pero además él está violando el acuerdo de gobernabilidad”.

La aspirante al Palacio de los Leones contó además que el lunes le dijeron a la abogada que sí aparecía en el tarjetón, el martes le enviaron un tarjetón falso en digital “y el miércoles sabían algo porque Laidy (AD) me dijo que Acción Democrática estaba muy brava porque yo había dado una rueda de prensa para decir que estaban cobrando vacuna, no he dado rueda de prensa, pero si lo dije en Rubio porque es verdad y no tengo porqué esconder eso”.

Daniel Ceballos me ofreció la Alcaldía de San Cristóbal

Asegura que luego de esa situación, recibió mensajes de los dirigentes de Voluntad Popular José Vicente García , Daniel Ceballos y Juan Andrés Mejías. “ Ellos me dijeron que estaba fuera y el viernes me llamo Francisco García, presidente nacional de la Comisión de Elecciones Primarias para también decirme que estaba fuera y le dije que tenía peores noticias, que iba a ejercer acciones legales porque es la tercera vez que me sacan”.

Virginia Vivas contó que fue a Caracas y se reunió con Francisco García y le hizo el reclamo. “Le pedí las razones por las cuales me había excluido y me dijo que la MUD era un cuerpo colegiado donde los cinco partidos de ese cuerpo era los que decidían”.

Sostuvo que los dirigentes de Voluntad Popular ya sabían lo que estaba pasado y aseguró que Daniel Ceballos le hizo un ofrecimiento. “Me pidieron que fuera la jefe de campaña de Patricia de Ceballos y que ellos me regalaban, me daban la Alcaldía de San Cristóbal; me lo pidió Daniel Ceballos y le dije que me parecía una locura, primero porque jamás apoyaría esa candidatura, yo no creo que sean dueños de la Alcaldía de San Cristóbal , si alguien está cansado de esto son los ciudadanos de San Cristóbal y no es un ataque directo para ella”.

“Esto lo motorizó el candidato de UNT”

La candidata por Independientes por el Progreso expresó que esta situación fue promovida por el candidato de UNT a la Gobernación. “ Esto lo motorizó el candidato de Un Nuevo Tiempo que después fue apoyado por Copei y lo apoyó el gurú de la MUD , Henry Ramos Allup,; y yo le digo a los ciudadanos que están conmigo, les estoy pidiendo que no vayan a votar el 10 de septiembre, así como la MUD les pidió que no fueran a votar en el proceso fraudulento del 30 de julio, yo con la misma argumentación le pido que no vayan a votar el 10 de septiembre, porque es fraudulento porque me excluye, no soy una desconocida, he venido transitando en este asunto político desde hace muchos años “

