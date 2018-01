Walter Márquez: “Adelanto de elecciones es una trampa”

La convocatoria anticipada a elecciones presidenciales por parte de la Asamblea Nacional Constituyente es un procedimiento fraudulento e inconstitucional porque carece de facultades en materia electoral, que por mandato constitucional le corresponde al Consejo Nacional Electoral, expresó el parlamentario nacional jubilado y defensor de los derechos humanos, Walter Márquez.

Manifestó el parlamentario emérito, que el anuncio de dichas elecciones forma parte de un fraude continuado que ha implementado el régimen de Nicolás Maduro, primero con la convocatoria y las posteriores elecciones de la misma Asamblea Nacional Constituyente, luego con las elecciones de gobernadores, y más tarde con las de alcaldes, “y ahora lo quiere hacer con las elecciones presidenciales porque los resultados de las elecciones realizadas no corresponde a la realidad social ni a la crisis política que se siente en la calle”.

Esta convocatoria no solo viola la Constitución de la República, la Ley Orgánica de procesos electorales, sino que también viola la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Carta Democrática Interamericana que garantizan el derecho a elegir y ser elegido de manera transparente. Todas esas garantías están siendo vulneradas por el régimen utilizando una mayoría irregular en la Asamblea Nacional Constituyente que carece de facultades en materia electoral y en el supuesto de que fuera legal esa ANC solamente tendría facultades para reformar la Constitución, porque las otras atribuciones están claramente atribuidas en la Carta Magna a los poderes independientes ajenos al Poder Ejecutivo, por lo tanto la ANC carece de facultades para hacer un llamado a elecciones.

El gobierno –advirtió Márquez- lleva hacia una trampa a los sectores de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) porque si no hay condiciones electorales, como en efecto es reconocido por la comunidad internacional, no debe participar, pero si no participa prácticamente pierde por forfeit. De llegar a aceptar ir a la consulta, los sectores democráticos enfrentarán además serias dificultades como tiempos acelerados para los procesos de campaña electoral, no hay condiciones de transparencia para la depuración del Registro Electoral, y sobre todo el difícil camino de llegar a un consenso o primarias para la escogencia de un candidato; todo eso lo está haciendo el régimen aplicando uno los principios de la guerra, ya que es un régimen militarista y por lo tanto además de sus tácticas aplica el factor sorpresa. En ese sentido rechazamos la forma fraudulenta como se está convocando y la forma fraudulenta como estamos seguros se va a desarrollar el proceso electoral.

Estamos concientes de que el régimen no va a salir por votos, sino por un gran movimiento de masas espontáneo, una explosión social a la cual, lo más seguro, es que se sume un sector joven de la Fuerza Armada Nacional. En otras palabras, esta convocatoria a elecciones anticipadas por parte del régimen a través de la Asamblea Nacional Constituyente es fraudulenta, antidemocrática y producto de una dictadura que se ha implementado en Venezuela, señaló Márquez.

Prensa Oficina Walter Márquez

Comentarios

comentarios