En Táchira Gas Comunal interrumpe despacho en zonas con protestas violentas

Debido a las reiteradas protestas violentas en algunos sectores del estado Táchira, Gas Comunal filial no petrolera de PDVSA, se ha visto en la necesidad de interrumpir el despacho de gas doméstico por las amenazas por parte de los manifestantes de retener y quemar los vehículos de distribución.

En este sentido, la filial en aras de resguardar la flota de reparto, que son bienes del estado y la seguridad e integridad física de los trabajadores, mantendrá interrumpido el despacho por los sectores de Barrio Obrero, Libertador, Barrio Sucre, Quinimarí, Pueblo Nuevo, Av. Universidad y Palo Gordo, y demás sectores donde se presenten manifestaciones violentas, hasta tanto no existan las condiciones de seguridad y despeje de la vías para circular los vehículos que transportan cilindros con GLP y Gas a Granel.

La Filial no petrolera reitera que los vehículos cargados de gas no pueden someterse a riesgos, ya que generarían situaciones de riesgo y con ello peligro para la vida de los trabajadores, vecinos y transeúntes. No obstante, la empresa en su afán de garantizar el servicio a todos los hogares, está realizando operativos especiales de distribución durante los fines de semana.

En este sentido, el fin de semana pasado unas 10 mil 309 familias fueron abastecidas de gas doméstico, en sectores de los municipios García de Hevia, Jáuregui, José María Vargas, Michelena, Antonio Rómulo Costa, San Cristóbal, Cárdenas, Bolívar, Ureña y Torbes.

La estatal gasífera cuenta con suficiente inventario en sus plantas de llenado, el personal capacitado y los vehículos necesarios para atender a los usuarios; sin embargo, se necesitan las condiciones de seguridad establecidas en los protocolos de la empresa, para garantizar la integridad física de los trabajadores, la población en general y los bienes de la patria.

Gas Comunal seguirán evaluando los escenarios y articulando con la Zona de Defensa Operativa de Defensa Integral (ZODI) y la Dirección de Seguridad Ciudadana del ejecutivo regional las acciones necesarias para garantizar el gas doméstico a las familias tachirenses y así cumplir con las políticas del gobierno nacional de llevar el GLP a cada hogar de esta localidad andina.

