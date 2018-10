Comprar bolívares en Colombia para pagar en Venezuela

En La Parada, abundan las casas de cambio donde los tachirenses compran bolívares ante la desaparición de la moneda en el propio país.

Por Lorena Evelyn Arráiz

Conseguir dinero en efectivo le resulta cada vez más difícil al que vive en Venezuela. El pago electrónico es la alternativa que tienen las personas, sin embargo, el colapso de las plataformas tecnológicas producto de las constantes caídas de internet así como los apagones de luz generan que los residentes de la frontera acudan al sector denominado Corregimiento de La Parada en el Norte de Santander de Colombia, a comprar billetes venezolanos para poder pagar con los mismos.

Esta situación también le sucedió al concejal del municipio fronterizo Carlos Chacón, quien tuvo una emergencia médica y al no haber internet ni contar con billetes, cruzó el puente internacional Simón Bolívar y del lado colombiano, adquirió la divisa nacional.

“Mi hija recién nacida estaba enferma y fuimos donde la pediatra. Yo no cargaba nada de efectivo y no había manera de hacer una transacción electrónica porque el internet estaba caído en todo el Táchira. Ante la preocupación y desesperación, fui a La Parada y cambié unos pesos colombianos que tenía y me traje los bolívares para pagar la consulta médica”, narró el edil.