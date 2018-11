Enterrar a tu papá por FaceTime

Está lejos, su padre se enfermó y murió. Vivió el proceso a través de las redes sociales. Esta es la historia de una joven, como otros miles de tachirense, que se debió ir de Venezuela.

Por Lorena Evelyn Arráiz

Andrea se fue del país, como lo han hecho muchos venezolanos. Vive en los Estados Unidos desde hace tres años y está gestionando el asilo en esa nación.

No fue fácil para José Ramón Arráiz Ramírez, el papá de Andrea y José Daniel que sus dos hijos se hubiesen ido. Él siempre les decía que les hacían mucha falta pero estaba tranquilo de tenerlos lejos de Venezuela.

La distancia aunque dolorosa tenía un espectro de seguridad y bienestar para sus queridos hijos.

Gracias al internet, que funciona irregularmente en Venezuela, estuvieron en contacto; hablaban dos o tres veces al día; se enviaban fotos y videos y había la promesa de que lo llevarían a Estados Unidos para que pasaran unas vacaciones juntos. No pudieron materializar ese sueño.

La tecnología los ayudó a recortar distancias, a conocer parte de la cotidianidad pese a los miles de kilómetros de distancia, a mantener los lazos familiares aunque no puede sustituir los abrazos.

“Estoy enfermo”

El año pasado – en el 2017- Andrea y su hermano José Daniel recibieron una terrible noticia, su papá José Ramón Arráiz Ramírez les dijo que estaba enfermo.

Estando lejos, Andrea se sintió aterrada e impotente. Si es difícil conocer de una enfermedad en ser querido, estando cerca y poder mirarlo y abrazarlo más difícil es enterarse a través de un frío aparato telefónico.

“Saber que mi papá estaba enfermo y no estar en el país, es algo desesperante. Lo primero que se me vino a la mente fue escribirle a mi abogado quien lleva mi caso de mi asilo político. Muy claramente me dijo que sabía que era muy duro por lo que yo estaba pasando, pero que salir de Estados Unidos significaba que no me volverían a dejar entrar”, cuenta la joven que con el pasar de los días aún tiene en su voz el timbre de la angustia y el dolor.

Luego de esa respuesta y de lo que habían logrado en ese país en asuntos de estatus y legalidad con papeles en regla, ella y su hermano José Daniel –quien estaba con ella en las mismas condiciones- conversaron con sus familiares y decidieron quedarse “con el más profundo dolor que un hijo puede sentir al saber en la situación en la que se encuentra Venezuela y saber que enfermarse es condenarse a la muerte, por la escasez general que se vive actualmente”.

Con WhatsApp estuvieron “cerca”

Un grupo familiar, a través del WhatsApp, les permitió estar “cerca” de la situación. Sus parientes, radicados en San Cristóbal, les informaban a Andrea y a José Daniel del parte médico y las medicinas que se requerían.

Estaban lejos territorialmente aunque muy cerca de los avances y retrocesos en materia de salud. De la búsqueda de medicina, de los aciertos y las preocupaciones por la enfermedad y por los tratamientos.

En ese espacio virtual se debatían las decisiones a tomar con respecto al padre enfermo y, al mismo tiempo, los jóvenes se encargaban de enviar dinero para lo que hiciese falta.

“Semanalmente enviábamos dinero y buscábamos con amigos y conocidos los medicamentos que se requerían de momento, algo que era imposible de conseguir. Por cadenas de Facebook e Instagram enviábamos mensajes para saber quién podía vender o donar alguna medicina necesaria”, cuenta Andrea al recordar esos días de tristeza ante la enfermedad y a su vez ante la imposibilidad de encontrar los medicamentos para aliviar un poco el dolor del padre enfermo.

Todos los días sentía desespero e incertidumbre al no saber si conseguiría o no las medicinas para su papá. Debió buscarle medicamentos complejos igual que cajas de guantes, algodón y lo más básico para mantener su salud ya que la escasez de medicamentos e insumos es la constante no solo en Táchira sino en toda Venezuela.

A medida que pasaban los días, la salud de José Ramón se deterioraba por el avance inclemente de su enfermedad y con ello, sus hijos sufrían el doble porque tenían en contra la situación del país.

“Pasaban los días y su salud se iba complicando. Saber que no había Rayos X porque no servían por falta de mantenimiento, no conseguir reactivos en las clínicas para el chequeo de su hemoglobina era algo absurdo en un país que 20 años atrás tenía de todo y que poco a poco el gobierno acabó. Era algo que contaba en mi trabajo y nadie me lo creía”, dice meses después Andrea aún conmovida por los días que vivió.

Ir al Hospital y no calmar las preocupaciones

Al padre de Andrea debieron llevarlo al Hospital Central de San Cristóbal y allí comenzó otra preocupación porque sus hijos no podían cuidarlo ni ayudarlo. La desesperación aumentaba a medida que llegaban los mensajes que le indicaban que no se conseguían medicinas.

Entonces sus familiares, le contaban que debían esconder los medicamentos porque se los robaban en el mismo hospital o que no hallaban a un especialista para que lo valoraran.

Andrea Arráiz, explica con el dolor de haber perdido a su padre, que “en Venezuela, no solo escasean los insumos también el personal. Un doctor para un solo piso y dos enfermeras para 10 o más pacientes. La impotencia y rabia es grande al saber que tu papá es el que está grave y que tu familia pierde días y horas de trabajo buscando un simple antibiótico o analgésico para calmar su dolor. Es algo que se te nubla la mente de ira y rabia de saber que si te enfermas te condenas a morir ya sea por falta de insumos médicos o por dinero”.

Funeral desde la distancia

El 21 de diciembre del 2017, la vida les cambió a Andrea y su hermano José Daniel porque su papá, murió.

“Fue un día que marcó mi vida se me fue mi papito; enterarme de esa noticia fue lo más duro que un hijo en el extranjero puede recibir. Enterarte por un mensaje de WhatsApp. Organizar todo desde la distancia. Lloré, grité, no entendía por qué mi papito se había ido si él pudo haberse salvado y recuperado si el sistema de salud en Venezuela hubiese servido como en cualquier otro país”, comenta Andrea aún con muchas preguntas sin las respuestas necesarias.

A través de fotos y video, los jóvenes escogieron la ropa con la que vestirían a su padre. Además de la tristeza que los embargaba, una severa escasez de gasolina tenía a los vehículos particulares y taxis prácticamente estacionados y eso limitaba a las personas (y hasta la misma funeraria) para la misa de rigor, que se hizo en la misma funeraria gracias a la solidaridad del padre Reinaldo Balza.

Andrea le decía a todos que Dios se había llevado a su papá a descansar y no dejaba de culparse por no haber estado con él en sus últimos días.

“Quienes conocían a mi papa, el profesor José Ramón, sabían lo que éramos nosotros para él. Sus viejitos del alma. Nunca me imaginé despedir a mi padre por FaceTime; ver su funeral fue desgarrador para mí. Despedirlo desde la distancia era un temor constante que siempre tuve. Lo único que pude hacer fue ir a la iglesia más cercana y ofrecer una misa en su nombre. Prender un vela y llevarle flores”, el dolor de Andrea no ha amainado por el contrario se aviva, al tiempo que piensa si el sistema de salud funcionará en su país, en Venezuela, como debe ser la historia de su querido papito sería otra.

Ante el cuerpo de José Ramón en la funeraria, un familiar leyó las palabras que Andrea escribió para su padre. Esto es un fragmento de ellas:

Sé que los últimos dos o tres años para acá te embargaba la tristeza al saber que tus hijos no estaban en el país. Pero cómo siempre te lo decía que de alguna manera te traería y no lo pude cumplir. Estar lejos de ti no fue fácil ni lo será. Estar aquí fue por ti y mi mama para ayudarlos en muchos sentidos porque ustedes hicieron mucho por nosotros ahora como ley de vida, los hijos harán lo que los padres hicieron. Lo peor de la distancia es saber que no puedes ni tocar tu país y alejarte de tanta gente bonita como lo es la familia Arráiz #gobiernoquitapapas

Andrea Arráiz Rodríguez

