Jeizon Ramírez Chacón debutó con triunfo aurinegro en el clásico

En la victoria 2-0 sobre Caracas F.C., otro juvenil debutó con el equipo élite del Deportivo Táchira F.C., Jeizon Ramírez Chacón, volante ofensivo que participó desde el inicio del encuentro efectuado este domingo en el Polideportivo de Pueblo Nuevo, por la duodécima jornada del Apertura 2017.

Ramírez Chacón demostró su buen manejo de la esférica, y con un destacado accionar generó salida y fue protagonista en varias jugadas de ataque. Fue sustituido al 81’ para dar paso a otro jugador de la norma, José Rafael Reyes.

La joven promesa tachirense recibió su segundo llamado para formar parte de la convocatoria atigrada, el primero fue en la pasada fecha, donde el Carrusel Aurinegro goleó 1-4 a Estudiantes de Mérida, pero no entró a disputar el compromiso.

“Una sensación increíble, desde que me monté al bus, ver toda esa gente alrededor, el apoyo, ya en el camerino mis compañeros y el profesor Escobar me hablaban, que el primer balón lo tocara bien y después las cosas se me dieron y gracias a Dios pudimos sacar el partido”, comentó agradecido por todo el respaldo que tuvo de la parcialidad andina.

Compartió minutos en cancha con su tío, Gerzon Chacón, quien ingresó en la etapa complementaria. Valora las recomendaciones que le dio el histórico defensa, entre las cuales subraya la confianza y tranquilidad, “primero me quedé con mi tío, quien me dio consejos, venía mentalizado, en que todo iba a salir bien, sin nervios”.

Con respecto a su papel en el sistema defensivo del elenco más popular, afirmó que “todo carrilero debe tener el sacrificio de auxiliar al lateral, me tocó ayudar a Rohel Briceño en la marca, por ahí cumplimos, hubo una o dos veces que me costó pero vamos agarrando el ritmo”.

Ahora, Ramírez Chacón buscará sostener el alto nivel de competencia para seguir integrando la nómina que lucha por coronarse en el primer semestre de la actual temporada.

Prensa Deportivo Táchira

