Junta administradora de la Plaza de Toros de SC será denunciada por presunta corrupción y contrabando

Por actos de corrupción y contrabando de ganado el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora denunciará ante las instancias judiciales a la junta administradora de la Plaza de Toros de San Cristóbal.

“Comienza una investigación personal a cada una de las personas ( de la junta administradora) de la Plaza de Toros para que respondan a la justicia. Deben responder cómo hicieron para traer los toros que se exhibieron durante las corridas, no sólo este año, sino en 2016”, dijo.

Ante tal situación, el mandatario regional, exhortó a los integrantes de la C.A Plaza de Toros ponerse a derecho “ y así resolver esta situación; o de lo contrario la Procuraduría del estado el día lunes empezará una querella contra los ‘dones’ para que den cuentas de los actos de corrupción que han cometido violando cualquier normativa legal”.

Exigencia de 20 años de dividendos

De igual manera, el Gobernador resaltó que la C.A Plaza de Toros recibió en 2017, durante la Fiss, 5.5 millones de bolívares por parte de la empresa que realizó la corrida de toros, dinero que a su juicio no tuvo ninguna auditoria y no fueron llamados los accionistas para determinar la inversión del dinero recaudado.

“Como la Gobernación es accionista de la Plaza de Toros voy a cobrar y exigir el pago de más de 20 años de dividendos que no nos han cancelado, ni a nosotros, ni a Lotería del Táchira, porque si no me pagan voy a exigir que me salden la deuda en acciones”.

Explicó que en este largo tiempo se han cometido una serie de “atrocidades de corrupción” que resaltó van a ser investigadas por los órganos competentes.

En contexto

Contextualizó Vielma Mora que en reuniones previas al inicio a la Feria Internacional de San Sebastian 2017, un cúmulo “de personas en un grupo de whatsaap” dieron algunas líneas, entre ellas la “solidaridad absoluta ante la invasión anti-taurina en terrenos de propiedad de la Compañía Anónima Plaza de Toros por parte de la esposa del Gobernador”.

Ante tal afirmación, destacó que no se puede invadir un terreno que también es propiedad de la Gobernación del Táchira. “Como invadir un terreno donde el 63 por ciento le pertenece al ejecutivo”.

En los terrenos, que según la actual junta administradora están siendo “invadidos” por la Gobernación se proyectó la construcción de un Parque Escuela de Integración Canino y Felino, obra que pretenden paralizar por órdenes de los “dones que se adueñaron de lo que no es de ellos”.

“Cuál es la lavativa, -se preguntó el primer mandatario- la lavativa es que hay un terreno que estaban engordando los dones de origen nobles para venderlo al mejor postor. Ese terreno estaba en un litigio y nosotros le ayudamos a que el TSJ decidiera a favor de la plaza de toros (…)Vielma Mora alimentando buitres”

Nota de prensa vía Gobernación del estado Táchira

