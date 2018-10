La autopista de La Fría nunca ha faltado en el menú de promesas electorales

La autopista de La Fría ha sido la sempiterna promesa electoral de aspirantes y hasta de quienes han ostentado el poder –bien sea presidencia o gobernación- y hasta la fecha, ese tramo se quedó en veremos.

Muchos han sido los voceros que mencionan a esa arteria vial tan necesaria para la entidad pero no se concreta nada. Esto quedó como una de los proyectos más pasmados y que se rescata cada vez que hay comicios en el país.

Tal es el caso de un discurso que dio el fallecido presidente Hugo Chávez, a propósito del acto de firma del acuerdo del sector Transporte público del 20 de mayo de 2003, en ese evento se informó al país que se reiniciarían los trabajos de la autopista de La Fría a San Cristóbal que tenía 20 años paralizada. Dijo también que: “la retomamos hace dos años porque el año pasado en verdad la crisis fue muy dura no había recursos financieros y se frenaron muchas obras una de ellas la autopista de La Fría a San Cristóbal y lo mismo que la autopista a Oriente”. Texto completo aquí

Promesa de gobernadores

De igual manera, Cesar Pérez Vivas cuando aspiraba la reelección a su mandato como gobernador del Táchira, expresó el 25 de septiembre de 2012, que con el triunfo del aspirante a la presidencia Henrique Capriles Radonski, no sólo se ejecutarían proyectos de su administración sino también se retomarán antiguos planes como el de la autopista San Cristóbal – La Fría y agregó: “acceso vial que tiene 35 años y que el Presidente Chávez en su campaña electoral del año 2006 prometió terminar durante este periodo que concluye y no sólo no fue capaz de terminarla, sino que tampoco fue capaz de mantenerla, al punto que se cayó el puente Libertador”. Vía 30 Minutos Táchira

Años más tarde, el 07 de enero de 2013, el gobernador José Gregorio Vielma Mora, en rueda de prensa con el equipo político regional del Partido Socialista Unido de Venezuela, anunció que ya los recursos para esa obra ya estaban aprobados.

En esa actividad, el primer mandatario dijo lo siguiente: “El Táchira será potencia para esto se van a hacer proyectos de envergadura pidiendo a la comunidad que si tienen proyectos los traigan para ser estudiados y canalizados ejemplo: el proyecto de El Mirador, Las Lomas, redoma de la ULA, la autopista de la Fría – San Cristóbal la cual ya tiene el presupuesto aprobado y también se retomará una de las ideas del presidente que son la empresas mixtas, queremos que haya mucha producción para que se creen muchas fuentes de trabajo”. Información de Psuv Táchira

